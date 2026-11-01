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New England Revolution gegen Inter Miami CF heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

New England Revolution - Inter Miami CF
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Alles Wissenswerte darüber, wie das heutige Spiel der Major League Soccer zwischen New England Revolution und Inter Miami CF live zu sehen ist.

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Spielvorschau

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USA MLS - Spielwoche 33
Gillette Stadium

New England Revolution empfängt Inter Miami CF im Gillette Stadium in Foxborough zu einer Partie der Major League Soccer, die für beide Teams von großer Bedeutung ist, während die reguläre Saison in ihre Schlussphase geht.

Revolution ist in herausragender Form und hat vier seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Das Team von Marko Mitrovic schlug Red Bull New York zuletzt mit 3:2 und steht in der Eastern Conference auf Platz zwei. Damit ist es weiter im Rennen um eine der besten Setzpositionen für die Playoffs.

Inter Miami trennte sich in seinem letzten Spiel mit 2:2 vom FC Cincinnati. Luis Suarez brachte Miami in Führung, bevor Cincinnati die Partie drehte. In der 90. Minute gelang Riquelme Fillipi jedoch der Ausgleich. Eine Woche zuvor hatte Miami gegen Red Bull New York mit 0:2 verloren.

Messi sah beim Unentschieden gegen Cincinnati die Gelbe Karte und blieb insgesamt eher unauffällig. Trainer Kily Gonzalez dürfte allerdings Mut daraus schöpfen, dass sein Team Charakter zeigte und spät noch einen Punkt rettete. Der argentinische Kapitän bleibt für Miamis Offensivspiel von zentraler Bedeutung.

Inter Miami steht mit 55 Punkten auf Platz drei der Eastern Conference. Der Abstand zwischen den beiden Teams in der Tabelle ist damit gering. Ein Sieg würde für beide Seiten die endgültige Setzliste für die Playoffs spürbar beeinflussen.

Hier treffen zwei Teams mit unterschiedlicher Dynamik aufeinander. Revolution ist im Aufwind, Miami stabilisiert sich. Im Gillette Stadium wird sich zeigen, wer sich durchsetzt.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie dieses Spiel live verfolgen können.

Teamnews und Kader

New England Revolution vs Inter Miami CF Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Mitrovic

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