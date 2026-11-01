So sehen Sie New England Revolution gegen Inter Miami CF mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter, zum Beispiel , und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird. Sehen Sie sich dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an.

. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird. Sehen Sie sich dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an. Mit dem Server verbinden . Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 33 1. Nov. 2026 - 19:00 Gillette Stadium

New England Revolution empfängt Inter Miami CF im Gillette Stadium in Foxborough zu einer Partie der Major League Soccer, die für beide Teams von großer Bedeutung ist, während die reguläre Saison in ihre Schlussphase geht.

Revolution ist in herausragender Form und hat vier seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Das Team von Marko Mitrovic schlug Red Bull New York zuletzt mit 3:2 und steht in der Eastern Conference auf Platz zwei. Damit ist es weiter im Rennen um eine der besten Setzpositionen für die Playoffs.

Inter Miami trennte sich in seinem letzten Spiel mit 2:2 vom FC Cincinnati. Luis Suarez brachte Miami in Führung, bevor Cincinnati die Partie drehte. In der 90. Minute gelang Riquelme Fillipi jedoch der Ausgleich. Eine Woche zuvor hatte Miami gegen Red Bull New York mit 0:2 verloren.

Messi sah beim Unentschieden gegen Cincinnati die Gelbe Karte und blieb insgesamt eher unauffällig. Trainer Kily Gonzalez dürfte allerdings Mut daraus schöpfen, dass sein Team Charakter zeigte und spät noch einen Punkt rettete. Der argentinische Kapitän bleibt für Miamis Offensivspiel von zentraler Bedeutung.

Inter Miami steht mit 55 Punkten auf Platz drei der Eastern Conference. Der Abstand zwischen den beiden Teams in der Tabelle ist damit gering. Ein Sieg würde für beide Seiten die endgültige Setzliste für die Playoffs spürbar beeinflussen.

Hier treffen zwei Teams mit unterschiedlicher Dynamik aufeinander. Revolution ist im Aufwind, Miami stabilisiert sich. Im Gillette Stadium wird sich zeigen, wer sich durchsetzt.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie dieses Spiel live verfolgen können.

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