New England Patriots gegen Pittsburgh Steelers LIVE sehen: Online-Stream, TV-Sender und Anstoßzeit

Anstoßzeit New England Patriots vs Pittsburgh Steelers

20. Sept. 2026 - 13:00 Gillette Stadium

Die New England Patriots empfangen die Pittsburgh Steelers im Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts) in Woche 2 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 19:00 Uhr (CET).

So sehen Sie New England Patriots gegen Pittsburgh Steelers

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem ist der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Der "Ultimate"-Tarif gibt Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert dies erheblich und ermöglicht bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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New England Patriots gegen Pittsburgh Steelers – Mannschaftsnews

Beide Teams melden Ausfälle bei wichtigen Verteidigern und Passempfängern.

New England Patriots – Team-News

Wichtige Ausfälle : Star-Wide-Receiver A.J. Brown landete nach seiner Verletzung in Woche 1 auf der Verletztenliste und fällt voraussichtlich mindestens vier Wochen aus.

Nicht am Training teilgenommen (DNP) : Stamm-Cornerback Carlton Davis III verpasste wegen Nackenproblemen mehrere Einheiten. Rookie-Offensive-Tackle Dametrious Crownover fiel wegen einer Knieverletzung aus.

Eingeschränkte Teilnahme (LP) : Linebacker Dre’Mont Jones (Fuß) und Innen-Offensive-Lineman Ben Brown (Knie) trainierten weiterhin nur eingeschränkt.

Positiver Schub : Eine großartige Nachricht für die Offensive von Drake Maye: Runningback TreVeyon Henderson (Knöchel) nahm voll am Training teil und bestätigte, dass er für sein Saisondebüt "bereit" ist. Auch Linebacker Robert Spillane (Knie) absolvierte das Training in vollem Umfang.

Team-News der Pittsburgh Steelers

Nicht am Training teilgenommen (DNP): Der neu verpflichtete Wide Receiver Michael Pittman Jr. verpasste das Training wegen einer Fußverletzung, nachdem er zu Wochenbeginn nur eingeschränkt trainieren konnte. Tight End Darnell Washington fehlte aus persönlichen Gründen. Der erfahrene Defensive Tackle Cameron Heyward machte am Donnerstag einen geplanten Ruhetag.

Eingeschränkte Teilnahme (LP): Star-Cornerback Joey Porter Jr. absolviert weiterhin ein Programm zur Behandlung einer Rückenverletzung und zur Konditionierung. Cheftrainer Mike McCarthy deutete jedoch an, dass er weitere Fortschritte bei Porter erwartet. Startender Left Tackle Troy Fautanu stufte das Team auf „eingeschränkte Teilnahme“ hoch, nachdem er zu Beginn der Woche wegen eines Knöchelproblems pausiert hatte.



