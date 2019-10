Neville: Rodgers "sollte Kandidat bei absoluten Top-Vereinen sein"

Leicester-Trainer Brendan Rodgers legt mit den Foxes eine starke Saison hin. Gary Neville singt ein Loblied auf den Nordiren.

Nach Leicester Citys 9:0-Rekordsieg beim FC Southampton am Freitagabend bekommt Trainer Brendan Rodgers ein großes Lob vom TV-Experten Gary Neville. "Er ist ein innovativer, toller Trainer, unter dem Spieler gerne arbeiten. Ich stelle nun die Frage: Warum sollte er nicht bei einem Top-Klub für den Trainerposten in Frage kommen?", meinte der englische Ex-Nationalspieler bei Sky Sports.

"Wenn man sich ansieht, würde Rodgers nicht mit so einem Job in Verbindung gebracht werden. Er sollte aber, falls er in dieser Saison in die Top-4 der Premier League kommt, zu den Kandidaten für die absoluten Top-Vereine in gehören", so Neville.

Brendan Rodgers trainierte drei Jahre lang Liverpool

"Es wird immer darüber gesprochen, wie Trainer ihre Philosophien und Werte haben, aber er verbessert einfach seine Mannschaft und lässt großartigen Fußball spielen", ergänzte Neville.

Von 2012 bis 2015 war Rodgers Cheftrainer bei Citys Rivalen . Ein Jahr nach seiner Entlassung beim LFC heuerte er bei Glasgow an, im Februar 2019 zog es ihn zurück in die Premier League zu Leicester. Mit den Foxes ist er aktuell erster Verfolger des Spitzenduos Liverpool/City.