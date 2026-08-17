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Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty
Daniel Buse

Neuzugang macht selbst Druck: FC Barcelona muss für Transfer nichts bezahlen

La Liga
FC Barcelona
J. Cancelo
Al Hilal
1. Liga

Der Abwehrspieler machte unmissverständlich klar, wo er in der neuen Saison spielen will - und er bekommt seinen Willen.

Der FC Barcelona muss für die Verpflichtung von Joao Cancelo angeblich keinen Cent Ablösesumme zahlen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Demnach habe sich der Außenverteidiger mit seinem Klub Al-Hilal auf eine Auflösung seines Vertrags geeinigt - wohl nach klaren Ansagen und viel Druck des Portugiesen. Zuvor war davon ausgegangen worden, dass Cancelo die Katalanen einen Ablösesumme in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro kosten wird.

Cancelo kam am Montagnachmittag in Barcelona an und bestätigte den Journalisten, dass er Al-Hilal eine Ansage gemacht habe. "Entweder komme ich hierher oder ich spiele ein Jahr lang nicht und kassiere mein Gehalt", sagte er den Reportern. "Am Ende hat es geklappt. Ich bin dort, wo ich sein will", ergänzte er erfreut.

Bei Barca wird Joao Cancelo dem Bericht zufolge einen bis 2029 gültigen Vertrag unterschreiben. Er war bereits in der Spielzeit 2023/24 und der Rückrunde der vergangenen Saison an die Katalanen ausgeliehen. Nun folgt seine erneute Rückkehr nach Barcelona - ein Happy End nach zähen Verhandlungen, wie er noch einmal bestätigte: "Ich bin sehr glücklich, hatte schon darauf gewartet und gedacht, dass es leichter über die Bühne gehen würde", sagte er. Für das finanziell immer noch angeschlagene Barca ist der ablösefreie Transfer eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten.

Al-Hilal hatte 2024 noch 25 Millionen Euro bezahlt, um den Portugiesen von Manchester City zu verpflichten, wo er kein allzu gutes Verhältnis zu Trainer Pep Guardiola hatte. In der Saison 2022/23 lief Cancelo auch für ein halbes Jahr für den FC Bayern München auf, der von seiner Kaufoption aber angesichts seines damaligen Marktwerts von 50 Millionen Euro keinen Gebrauch machte.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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