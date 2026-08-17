Der FC Barcelona muss für die Verpflichtung von Joao Cancelo angeblich keinen Cent Ablösesumme zahlen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Demnach habe sich der Außenverteidiger mit seinem Klub Al-Hilal auf eine Auflösung seines Vertrags geeinigt - wohl nach klaren Ansagen und viel Druck des Portugiesen. Zuvor war davon ausgegangen worden, dass Cancelo die Katalanen einen Ablösesumme in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro kosten wird.

Cancelo kam am Montagnachmittag in Barcelona an und bestätigte den Journalisten, dass er Al-Hilal eine Ansage gemacht habe. "Entweder komme ich hierher oder ich spiele ein Jahr lang nicht und kassiere mein Gehalt", sagte er den Reportern. "Am Ende hat es geklappt. Ich bin dort, wo ich sein will", ergänzte er erfreut.

Bei Barca wird Joao Cancelo dem Bericht zufolge einen bis 2029 gültigen Vertrag unterschreiben. Er war bereits in der Spielzeit 2023/24 und der Rückrunde der vergangenen Saison an die Katalanen ausgeliehen. Nun folgt seine erneute Rückkehr nach Barcelona - ein Happy End nach zähen Verhandlungen, wie er noch einmal bestätigte: "Ich bin sehr glücklich, hatte schon darauf gewartet und gedacht, dass es leichter über die Bühne gehen würde", sagte er. Für das finanziell immer noch angeschlagene Barca ist der ablösefreie Transfer eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten.

Al-Hilal hatte 2024 noch 25 Millionen Euro bezahlt, um den Portugiesen von Manchester City zu verpflichten, wo er kein allzu gutes Verhältnis zu Trainer Pep Guardiola hatte. In der Saison 2022/23 lief Cancelo auch für ein halbes Jahr für den FC Bayern München auf, der von seiner Kaufoption aber angesichts seines damaligen Marktwerts von 50 Millionen Euro keinen Gebrauch machte.