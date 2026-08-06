Der BVB hätte für Konstantinos Karetsas wohl noch tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn der Spieler nicht selbst die Initiative ergriffen hätte. Wie Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken im Interview mit den Ruhr Nachrichten durch die Blume zu verstehen gab, drückte der 18-Jährige für seinen Wechsel die eigene Ablöse.

"Wir haben am Ende einen Preis ausgehandelt, der aus unserer Sicht der Bestmögliche war. Daran hatte Kostas mit seiner Haltung auch einen nicht unbedeutenden Anteil", sagte Ricken, ohne dabei auf Zahlen einzugehen. Jene waren in den Tagen und Wochen zuvor, über die sich die Abwicklung des Transfers zogen, aber schon durchgesickert.

Karetsas' inzwischen ehemaliger Arbeitgeber KRC Genk beharrte dem Vernehmen nach lange auf einer Sockelablöse von 35 Millionen Euro. Der Grieche überzeugte den belgischen Erstligisten letztlich selbst, den Transfer durchzuwinken und das Angebot des BVB in Höhe von kolportierten 30 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen anzunehmen.

Wie der BVB Konstantinos Karetsas frühzeitig begeisterte

Der offensive Mittelfeldspieler war nämlich sofort Feuer und Flamme für die Borussia. Nach Informationen der Sport Bild habe sich die Dortmunder Führungsetage frühzeitig darum bemüht, Karetsas vom Leben im Ruhrgebiet zu überzeugen. Neben einer Einladung an die Strobelallee soll Trainer Niko Kovac sogar nach Genk gereist sein, um den Teenager zu überzeugen. Offensichtlich mit Erfolg.

"Kos hat nach dem ersten Treffen klar signalisiert, dass er nur zu uns möchte. Genau solche Spieler wollen wir haben. Spieler, die nicht noch mit drei oder vier anderen Klubs kokettieren, sondern ein klares Ziel verfolgen", erklärte Ricken.

Karetsas selbst betonte bei seiner Vorstellung: "Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein und ich bin unglaublich stolz, jetzt das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, meine Mitspieler kennenzulernen und bald in diesem beeindruckenden Stadion vor unseren Fans zu spielen."

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Konstantinos Karetsas überzeugte in Belgien als Assistkönig

Trotz der gedrückten Ablöse avancierte Karetsas, der einen Vertrag bis 20231 unterschrieb, zum zweitteuersten Transfer der Klubgeschichte. Knapp hinter Ousmane Dembele, welcher im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Westfalen wechselte. Für Genk ist der Deal wiederum ein Rekordverkauf. Karetsas löst Tolu Arokodare ab, der im vergangenen Jahr für 26 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers verkauft worden war.

Karetsas gehört zweifellos zu den größten Talenten in seiner Altersklasse und auf seiner Position. In der abgelaufenen Saison war er mit drei Toren und satten 18 Assists bereits absoluter Leistungsträger bei Genk. In Belgiens erster Liga hatte er bereits mit 16 Jahren debütiert.