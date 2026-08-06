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Tim Ursinus

Neuzugang ergriff selbst die Initiative! Konstantinos Karetsas sorgte für millionenschwere Ersparnis beim BVB

Bundesliga
Borussia Dortmund
K. Karetsas

Hätte er nicht selbst interveniert, wäre sein Wechsel wohl noch kostspieliger für den BVB geworden.

Der BVB hätte für Konstantinos Karetsas wohl noch tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn der Spieler nicht selbst die Initiative ergriffen hätte. Wie Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken im Interview mit den Ruhr Nachrichten durch die Blume zu verstehen gab, drückte der 18-Jährige für seinen Wechsel die eigene Ablöse.

"Wir haben am Ende einen Preis ausgehandelt, der aus unserer Sicht der Bestmögliche war. Daran hatte Kostas mit seiner Haltung auch einen nicht unbedeutenden Anteil", sagte Ricken, ohne dabei auf Zahlen einzugehen. Jene waren in den Tagen und Wochen zuvor, über die sich die Abwicklung des Transfers zogen, aber schon durchgesickert.

Karetsas' inzwischen ehemaliger Arbeitgeber KRC Genk beharrte dem Vernehmen nach lange auf einer Sockelablöse von 35 Millionen Euro. Der Grieche überzeugte den belgischen Erstligisten letztlich selbst, den Transfer durchzuwinken und das Angebot des BVB in Höhe von kolportierten 30 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen anzunehmen.

Wie der BVB Konstantinos Karetsas frühzeitig begeisterte

Der offensive Mittelfeldspieler war nämlich sofort Feuer und Flamme für die Borussia. Nach Informationen der Sport Bild habe sich die Dortmunder Führungsetage frühzeitig darum bemüht, Karetsas vom Leben im Ruhrgebiet zu überzeugen. Neben einer Einladung an die Strobelallee soll Trainer Niko Kovac sogar nach Genk gereist sein, um den Teenager zu überzeugen. Offensichtlich mit Erfolg.

"Kos hat nach dem ersten Treffen klar signalisiert, dass er nur zu uns möchte. Genau solche Spieler wollen wir haben. Spieler, die nicht noch mit drei oder vier anderen Klubs kokettieren, sondern ein klares Ziel verfolgen", erklärte Ricken.

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Karetsas selbst betonte bei seiner Vorstellung: "Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein und ich bin unglaublich stolz, jetzt das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, meine Mitspieler kennenzulernen und bald in diesem beeindruckenden Stadion vor unseren Fans zu spielen."

Lars RickenGetty Images

Konstantinos Karetsas überzeugte in Belgien als Assistkönig

Trotz der gedrückten Ablöse avancierte Karetsas, der einen Vertrag bis 20231 unterschrieb, zum zweitteuersten Transfer der Klubgeschichte. Knapp hinter Ousmane Dembele, welcher im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Westfalen wechselte. Für Genk ist der Deal wiederum ein Rekordverkauf. Karetsas löst Tolu Arokodare ab, der im vergangenen Jahr für 26 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers verkauft worden war.

Karetsas gehört zweifellos zu den größten Talenten in seiner Altersklasse und auf seiner Position. In der abgelaufenen Saison war er mit drei Toren und satten 18 Assists bereits absoluter Leistungsträger bei Genk. In Belgiens erster Liga hatte er bereits mit 16 Jahren debütiert.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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