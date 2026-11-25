Neuseeland U17 gegen Belgien U17 mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Neuseeland U17 trifft in Gruppe G der U17-WM auf Belgien U17. In der Tabelle liegen zwei Plätze zwischen den beiden Teams. Spielort und Anstoßzeit sind noch nicht bestätigt.

Neuseeland steht auf dem vierten Platz und wartet noch auf den ersten Sieg bei diesem Turnier. Zuletzt gab es am 23. November ein 3:3 gegen Vietnam U17. Das Ergebnis zeigte, dass Neuseeland auf diesem Niveau Tore erzielen kann.

Die Defensive bereitet allerdings Sorgen. Am 20. November verlor Neuseeland mit 0:3 gegen Mali U17. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team nur einen Punkt.

Belgien steht in der Gruppe auf Platz zwei und ist deutlich besser in Form. Am 20. November gewann das Team mit 3:2 gegen Vietnam U17, nachdem es zuvor drei Siege in Folge in der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft gefeiert hatte.

Zu dieser Qualifikationsserie gehörten ein 8:1 gegen Kosovo U17, ein 4:1 gegen Lettland U17 und ein 1:0-Auswärtssieg gegen Kroatien U17. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Mali U17 am 23. November.

Diese Niederlage ist der einzige Makel in einem ansonsten starken Monat. Belgien will sich davon erholen. Neuseelands anfällige Defensive könnte dazu die Gelegenheit bieten.

Das ist bisher darüber bekannt, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

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