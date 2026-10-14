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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

Neun-Tore-Spektakel: Auch Florian Wirtz glänzt für den FC Liverpool

Champions League
Match report
LASK - Liverpool
LASK
Liverpool
F. Wirtz

Auch Florian Wirtz überzeugte beim Spektakel zwischen dem FC LIverpool und LASK in der Champions League.

Angeführt vom überragenden Bradley Barcola hat der FC Liverpool nach einem Offensivspektakel auch sein zweites Spiel in der Champions League gewonnen.

Beim Linzer ASK setzte sich der englische Spitzenklub souverän mit 6:3 (3:0) durch. Barcola erzielte drei Tore, eines davon legte der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz per Zuckerpass auf.

Liverpool war von Beginn an drückend überlegen, Wirtz dribbelte sich früh sehenswert in den Strafraum, scheiterte aber an Lukas Jungwirth (11.) im Tor der Linzer. Kurz darauf sorgte Ronald Araujo (22.) per Kopf für das 1:0. Danach überrollte Liverpool den chancenlosen Gegner.

Barcola (24., 37., 66.), der frühere Leverkusener Jeremie Frimpong (51.) und Lewis Koumas (72.) erzielten die weiteren Treffer. Defensiv zeigte Liverpool aber auch einige Nachlässigkeiten, die Linz ausnutzte. Robert Ljubicic (63.) und Florian Flecker (74., 77.) waren für die Österreicher erfolgreich.

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