Nicht einmal drei Wochen nach Elliot Andersons 135 Millionen Euro schwerem Transfer zu Manchester City gibt es einen neuen teuersten englischen Spieler aller Zeiten.

Der FC Chelsea gab am Dienstagabend die Verpflichtung von Nationalspieler Morgan Rogers bekannt. Der Offensivmann wechselt von Aston Villa nach London und kostet dem Vernehmen nach rund 137 Millionen Euro Ablöse - neuer englischer Transferrekord! Seinen Three-Lions-Kollegen Elliot Anderson, der Anfang Juli für 135 Millionen Euro Ablöse von Nottingham Forest zu Manchester City gewechselt war, hat Rogers rasch abgelöst.

Der 22-malige englische Nationalspieler hat bei Chelsea einen Vertrag über sieben Jahre bis 2033 unterschrieben. Der neue Trainer Xabi Alonso soll eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, den 23-Jährigen von einem Wechsel an die Stamford Bridge zu überzeugen.

"Für mich ist Chelsea der größte Klub in London und ein Verein, den ich schon als Kind bewundert habe", freute sich Rogers, der im Nachwuchsbereich für West Bromwich Albion und Manchester City spielte. Da der Durchbruch bei City weit entfernt war, wechselte der damals 21-Jährige im Sommer 2023 zum Zweitligisten FC Middlesbrough, wo er sich für die Premier League interessant machte und nur gut ein halbes Jahr später zu Villa weiterzog.

Neuer Chelsea-Star: Morgan Rogers wurde mit England WM-Dritter

Beim Traditionsklub aus Birmingham entwickelte sich Rogers dann zum englischen Nationalspieler, vergangene Saison gewann er mit Villa die Europa League und kam wettbewerbsübergreifend auf 14 Tore und zwölf Assists in 55 Einsätzen. Bei der WM war Rogers im Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel zumeist Joker, stand bei der bitteren 1:2-Halbfinalniederlage gegen Argentinien aber überraschend in der Startelf und bereitete das englische Führungstor durch Anthony Gordon mustergültig vor. Auch beim Spektakel im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich (6:4) stand Rogers dann von Beginn an auf dem Platz.

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Bei Chelsea soll der Engländer ein wichtiger Bestandteil des Neuaufbaus unter Alonso sein. Nach dem Verpassen des internationalen Geschäftes können sich die Blues kommende Saison voll auf die Premier League konzentrieren. Rogers könnte dabei gemeinsam mit Kumpel Cole Palmer ein kongeniales Duo im offensiven Mittelfeld bilden.

Chelsea hat diesen Sommer nun schon mehr als 250 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Vor Rogers kamen unter anderem bereits Rechtsverteidiger Marco Palestra für 57 Millionen Euro Ablöse von Atalanta Bergamo und Offensivtalent Geovany Quenda für 50 Millionen Euro von Sporting Lissabon.