Neuer Star-Stürmer schon in Barcelona! Hansi Flick über Ablösesumme "ein wenig überrascht"

Barcelonas Trainer Hansi Flick hat sich überrascht gezeigt, nachdem die Katalanen den Transfer des Arsenal-Stürmers Gabriel Jesus für gerade einmal 10 Millionen Euro unter Dach und Fach gebracht haben. Der Brasilianer ist der sechste Neuzugang der Blaugrana in diesem Sommer und verstärkt die ohnehin schon beeindruckende Offensive nach dem perfekten Start in die neue LaLiga-Saison.

"Ich war ein wenig überrascht, dass wir die Gelegenheit hatten, ihn zu verpflichten“, sagte Flick laut ESPN nach dem 5:2-Sieg seiner Mannschaft gegen Rayo Vallecano. "Ich schätze ihn sehr, mir gefällt seine Spielweise – sie passt zu unserem Stil. Ich glaube, er kann uns in den Spielen sehr helfen."

Jesus, der beim Duell am Montagabend bereits im Camp Nou vor Ort war, stößt nun entweder als Alternative oder sogar als Ergänzung zum eigentlichen Wunschkandidaten Julian Alvarez zum Kader. Der Verhandlungspoker um den 26-jährigen Argentinier gestaltet sich weiterhin zäh, da Atletico Madrid bislang keinerlei Bereitschaft zeigt, seinen besten Stürmer an den direkten Konkurrenten abzugeben.

Wie lange lief der Vertrag von Gabriel Jesus noch beim FC Arsenal?

Der Vorstoß der Spanier kommt zu einem für beide Parteien günstigen Zeitpunkt. Bei den Gunners verlor Jesus in den vergangenen Monaten zunehmend an Einfluss. Da sein Arbeitspapier in London im kommenden Jahr ausläuft, zeigte sich der Premier-League-Klub offen für ein Geschäft in der Schlussphase der Transferperiode, um eine ablösefreie Trennung zu verhindern.

Als größter Risikofaktor des Deals gilt die physische Verfassung des Angreifers. Den sonst meist sehr spielfreudigen Brasilianer warfen wiederholte Verletzungspausen in seinen vergangenen Spielzeiten bei Arsenal immer wieder zurück. In Barcelona soll der Routinier nun zu alter Stabilität zurückfinden und den Konkurrenzdruck in der Offensive auf Anhieb erhöhen.