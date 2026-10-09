"Es gibt keinen aktuellen neuen Stand. Es sind gute Gespräche, wir sind sehr, sehr positiv. Jeder weiß, dass wir unbedingt mit Harry verlängern wollen. Er fühlt sich extrem wohl hier, aber das haben wir schon öfter gesagt", betonte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag.

Die Gespräche mit dem Toptorjäger über eine Ausweitung des Vertrags über 2027 hinaus ziehen sich seit Wochen. Kane selbst hatte zuletzt Hoffnung auf ein baldiges Ende gemacht. "Wir sind ziemlich nah dran. Ich fühle mich wohl. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Verkündung geben wird", sagte der 33-Jährige und sprach von "offenen Diskussionen".

Bis wann soll Harry Kane im Idealfall bei Bayern verlängern?

Offenbar hakt es noch an Details, etwa der Vertragsdauer. Im Gespräch ist eine Verlängerung bis mindestens 2029. Kane spielt seit 2023 in München. Zuletzt hatte der Angreifer aus England die Marke von 100-Bundesliga-Toren geknackt - nach nur 98 Spielen.

Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte sich vor dem Bundesliga-Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg bereits zum Thema Kane geäußert. "Ich bin immer respektvoll für diese Situation und was diesen Tanz angeht, der passieren muss: Spieler, Berater, Verein. Meine Verantwortung in dieser Geschichte ist, dass Harry sich einfach hier wohlfühlt, dass er auf dem Platz auch Leistung bringt oder dass er zumindest eine Umgebung hat, ein Umfeld hat, wo er das machen kann", sagte Kompany bei Sky/RTL und fügte an: "Meistens, wenn das passt, dann laufen die anderen Sachen auch ein bisschen einfacher."