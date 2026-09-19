Neuer Hoffnungsträger: Sandro Wagner unterschreibt bei Klub aus der 2. Bundesliga

Das bestätigte der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Kind dem SID am Samstag. "Wir sind durch", sagte der 82-Jährige auf Anfrage. Wagner, ehemaliger Nationalspieler und Assistent des früheren Bundestrainers Julian Nagelsmann, erhält bei den Niedersachsen nach Sky-Informationen einen Vertrag bis 2028 und soll den Tabellen-15. zurück ins Rennen um den Aufstieg führen.

Wagner soll laut Sky allerdings erst am kommenden Montag erstmals das Training leiten, beim Spiel am Sonntag gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr) würde der ehemalige Bundesliga-Coach damit noch nicht an der Seitenlinie stehen. Wagner galt früh als Top-Kandidat für die Nachfolge des am vergangenen Montag freigestellten Christian Titz.

Für Wagner ist sein Trainer-Comeback eine große Chance, doch der Druck in Hannover ist ebenfalls groß - schließlich träumt der ambitionierte Traditionsverein seit dem Abstieg 2019 von der Rückkehr in die Bundesliga.

Wagner hatte nach dem Ende seiner Profi-Karriere seine Trainerlaufbahn bei der SpVgg Unterhaching begonnen, mit dem Klub schaffte er 2023 den Aufstieg in die 3. Liga. Dann ging er als Co-Trainer von Ex-Bundestrainer Nagelsmann in die Lehre, zuletzt war Wagner Cheftrainer des FC Augsburg - dort endete seine Amtszeit allerdings nach nur elf Spielen schon wieder.

Hannover hat nach fünf Spieltagen nur vier Punkte auf dem Konto und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück - nun soll mit Wagner die Wende her.