Denn Zahavi vertritt seit kurzem die Interessen von Top-Talent Maycon Cardozo, der im Sommer als potenzieller Backup für Luis Diaz angesehen wurde. Dann aber wurde der 17-Jährige von einer schweren Schulterverletzung ausgebremst.

Anfang September hatte sich der Offensivspieler in der Regionalliga bei der Zweitvertretung im Spiel gegen Illertissen die Schulter gebrochen, seitdem arbeitet er an seinem Comeback. Wie Sky berichtet, sollen darüber hinaus nun zeitnah Gespräche über einen Profivertrag mit Zahavi stattfinden.

Cardozo ist der Sohn des ehemaligen brasilianischen Fußballprofis Douglas. Im Alter von zwei Jahren übersiedelte die Familie nach Thailand, wo Cardozo das Fußballspielen lernte. Über die sogenannte World Squad des FC Bayern landete er Anfang 2025 in München, wo er zunächst für die U17 und die U19 spielte.

Hat Cardozo schon für die Profis des FC Bayern gespielt?

In der vergangenen Rückrunde ließ ihn Kompany regelmäßig bei den Profis mittrainieren und setzte ihn sogar zweimal in der Bundesliga ein. Cardozo gehörte bei der Asienreise im Sommer dem Münchner Aufgebot an, beim Supercup gegen Borussia Dortmund stand er im Kader. Pflichtspieleinsätze sammelte er in dieser Saison bis dato aber nur in der viertklassigen Reserve von Trainer Dante.

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Obwohl er bis dato kaum Profiluft schnupperte, winkt Cardozo künftig eine große Ehre. Denn zuletzt weilte Paulo Victor Gomes, in Personalunion U20- und U23-Nationaltrainer von Brasilien, am Trainingsgelände des FC Bayern.

Gomez postete bei Instagram ein Foto, das ihn gemeinsam mit Cheftrainer Vincent Kompany (für den er sogar ein brasilianisches Nationaltrikot mit Kompany-Flock dabei hatte) und Reserve-Trainer Dante zeigt. Dazu schrieb Gomes: "Heute beginnt beim FC Bayern München eine wichtige Reihe internationaler Besuche, bei der wir unsere brasilianischen Spieler in Europa aus nächster Nähe begleiten und die Beziehungen zu den Vereinen stärken. Ein Tag voller Erfahrungsaustausch und guter Gespräche über Fußball und die Entwicklung von Spielern."

Für die brasilianische U20 oder U23 kommt aktuell nur einer in Frage: Maycon Cardozo.

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Könnte Cardozo den FC Bayern im Winter verlassen?

Bezüglich der Verhandlungen zwischen den Bayern und Zahavi, den Ehrenpräsident Uli Hoeneß aufgrund dessen Rolle in den gescheiterten Verhandlungen mit David Alaba als "geldgierigen Piranha" bezeichnet hatte, soll auch das Thema einer Winterleihe bei Cardozo besprochen werden.

Bereits im Sommer sollen einige Klubs Interesse an Cardozo gezeigt haben. Damals soll man in München allerdings auf einen schnellen Durchbruch des brasilianischen Rechtsfußes gehofft und ihn als Diaz-Backup eingeplant haben.

Zwischen den Münchnern und Zahavi sind die Wogen nach den spektakulären Abgängen von Alaba und Robert Lewandowski mittlerweile wieder geglättet und geprägt von professionellem Respekt. Beispielsweise spielte dessen Agentur Gol International auch eine Rolle beim ablösefreien Wechsel von Jonathan Tah zum Rekordmeister.