Ohne großartige Spielkultur, dafür aber mit allergrößter Opferbereitschaft am Rande der Legalität (und einem genialen Lionel Messi) kämpfte sich Argentinien bei der WM bis ins Finale. Manche meinten auch: mogelte sich Argentinien bis ins Finale. Zur Titelverteidigung reichte es nicht, im Endspiel setzte es eine weltweit grundsätzlich begrüßte Niederlage gegen Spanien.

Sympathien sammelten die Gauchos mit ihrem Auftreten außerhalb Argentiniens nämlich kaum. Ein deutscher Fußball-Weise äußerte dennoch seinen Respekt. "Argentiniens Spielweise ist mir lieber als das, was ich im Moment bei der deutschen Mannschaft sehe", befand Matthias Sammer, Spitzname "Motzki". Beim abermals blamabel gescheiterten DFB-Team vermisste er anders als bei den Argentiniern den "unbedingten Siegeswillen". Schon damals hatte Sammer den für seine Motivationskünste berühmten Jürgen Klopp als idealen Mann ausgemacht, um diesen Missstand zu bekämpfen.

Und tatsächlich: Bei Klopps Debüt als Bundestrainer versprühte das DFB-Team einen Hauch von Gaucho-Vibes. Beispiel gefällig? Obwohl Brian Brobbey in der 32. Minute mit Schmerzen zu Boden ging, spielte das DFB-Team einfach weiter und traf kurz darauf durch Felix Nmecha zum zwischenzeitlichen 1:0. Auf den Jubel folgte eine Rudelbildung. Die Niederländer beschwerten sich vehement, Virgil van Dijk sollte später von einer "Schande" sprechen. Brobbey musste ausgewechselt werden.

Das Verhalten der deutschen Spieler war gleichermaßen regelkonform wie strittig. Letztlich stand es exemplarisch für den neuen Siegeswillen. In einem intensiven, umkämpften und von Nickligkeiten geprägten Spiel hielt Deutschland physisch und psychisch dagegen. Klopp lobte "Leidenschaft", Jonathan Tah "Feuer, Intensität und Energie", Joshua Kimmich "Bereitschaft und Wille". Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Deutschland zeigte defensiv eklatante Mängel

Fußballerisch war dieser Schritt dagegen noch nicht zu erkennen. Vor allem nicht in der Disziplin, die Klopp offenbar ganz oben auf die Agenda gesetzt hatte. In der Vorbereitung habe "ein großer Fokus auf der Defensive" gelegen, verriet Kimmich: "Das ist die Basis und der einfachste Weg, wie man ein Fundament bauen kann." Zwei Trainingstage reichen offensichtlich nicht aus für einen Fundamentbau.

Ausgerechnet defensiv zeigte das DFB-Team eklatante Mängel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Den Niederländern boten sich wiederholt große Räume und gute Abschlusschancen. Gegen den Ball funktionierte die Abstimmung im neuen Zentrum um den rückversetzten Kimmich oft nicht.

Insgesamt ließ Deutschland 22 Schüsse zu, die zusammengerechnet auf einen Expected-Goals-Wert von 3,12 kamen. Glück hatte das DFB-Team, dass van Dijks vermeintlicher Führungstreffer nach VAR-Intervention aberkannt wurde.

Anschließend versiebten die Gastgeber etliche Topchancen. Mehrmals rettete auch Marc-Andre ter Stegen stark und konterkarierte damit seine Schwächen im Passspiel und bei der Strafraumbeherrschung. Womöglich droht nun dennoch eine Debatte um Klopps vorläufigen Stammkeeper. Letztlich glich es einem Wunder, dass Deutschland erst in der Nachspielzeit den Ausgleich durch Cody Gakpo kassierte.

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Ist Philipp Treu die Antwort auf die Rechtsverteidiger-Suche?

Offensiv präsentierte sich das DFB-Team über die schnellen Flügelstürmer Karim Adeyemi und Kevin Schade zunächst durchaus zielstrebig. Nach einer gefälligen ersten Halbzeit samt Führungstreffer gelang nach vorne aber nicht mehr viel. Letztlich steht ein xG-Wert von lediglich 1,5. Insgesamt wäre ein niederländischer Sieg verdient gewesen.

Abgesehen von den Gaucho-Vibes hat Klopp noch einen zweiten schnellen Erfolg vorzuweisen - und der trägt den Namen Philipp Treu. Der 25-jährige Freiburger zeigte bei seinem Debüt eine ansprechende Leistung gegen Cody Gakpo und leitete sogar das 1:0 ein. Womöglich ist Treu die Antwort auf die jahrelange Suche nach einem tauglichen Rechtsverteidiger im DFB-Team.

DFB-Team: Die nächsten Spiele