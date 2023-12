"Neue Schuhe für's Comeback": Toni Kroos vermeidet weiter Klartext zu möglicher Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft

Der Real-Star lässt die Tür zu einer möglichen Rückkehr in die DFB-Elf offen.

WAS IST PASSIERT? Eine Andeutung hier, ein versteckter Hinweis dort - aber keine klare Aussage: Toni Kroos hat eine Erklärung zu seiner möglichen Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" vermieden. Mit Bruder Felix sprach der 33-Jährige in der neuesten Folge zwar auch über "das Comeback, über das im Moment alle reden" - damit war allerdings ein Auftritt von Felix Anfang Januar gemeint.

WAS WURE GESAGT? Toni Kroos meinte, er werde Felix für dessen Rückkehr Schuhe besorgen und ihm diese zu Weihnachten schenken. Die Folge heißt daher: "Neue Schuhe für's Comeback".

Das Jahr 2024 mit der Heim-EM, meinte Kroos lachend, werde auf jeden Fall "spannend" und "ereignisreich". Es warteten "tolle Events, das muss man schon sagen, das kann man sich alles angucken". Weil Bruder Felix als Botschafter für die Handball-EM fungiert, scherzte Kroos: "Ich mach' dann den Botschafter für die EM" der Fußballer. Dabei könnte er dort womöglich ja mitspielen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kroos hatte seine DFB-Karriere nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 gegen England (0:2) und 106 Länderspielen beendet. Bundestrainer Julian Nagelsmann aber heizte die Rückkehr-Spekulationen im ZDF-Sportstudio am vergangenen Samstag an, als er ein Comeback einen "interessanten Gedanken" nannte.

Die Experten sehen dies anders. Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach von einem "Titanic-Signal", Rekordnationalspieler Lothar Matthäus meinte: "So macht man ein Fass auf, das man gar nicht braucht."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images