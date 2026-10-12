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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Neue Position beim FC Barcelona! Hansi Flick hat überraschende Pläne mit Frenkie de Jong

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H. Flick
F. de Jong

Frenkie de Jong spielte während seiner Profikarriere stets im Mittelfeld. Das könnte sich demnächst ändern.

Bei Cheftrainer Hansi Flick (61) vom spanischen Meister FC Barcelona werden die Pläne konkreter, Mittelfeldstar Frenkie de Jong (29) zu einem Abwehrspieler umzufunktionieren.

Nach Informationen des Radiosenders Cadena SER hat Flick den Niederländer seit der vergangenen Woche im Training als Innenverteidiger eingesetzt. Eine Position, die de Jong bislang in seiner Karriere noch nicht bekleidet hat. Er ist eigentlich im Mittelfeldzentrum als Spielgestalter zuhause.

Eine positionelle Rückversetzung in die Viererkette hätte für Barca mehrere Vorteile. Zum einen wäre das Überangebot im zentralen Mittelfeld seit der Verpflichtung von Welt- und Europameister Rodri (30) von Manchester City im vergangenen Sommer behoben. Für sein 4-3-3 stehen Flick dort auf den defensiveren Positionen neben de Jong auch noch der gesetzte Pedri (23), Gavi (22) und Marc Bernal (19) zur Verfügung. Dazu gesellt sich mit Marc Farinas (20) ein vielversprechendes Talent.

In der Innenverteidigung ist Pau Cubarsi (19) erste Wahl. De Jong müsste hier mit dem vielseitigen und von Flick geschätzten Eric Garcia (25), Gerard Martin (24) und dem häufig verletzten Andreas Christensen (30) um einen Platz kämpfen.

Laut Cadena SER spielen bei einem möglichen Positionswechsel auch de Jongs anhaltende Verletzungsprobleme eine Rolle. In der vergangenen Saison verpasste er wegen unterschiedlicher Beschwerden 16 Begegnungen, ehe er sich bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko einen Innenbandriss zuzog. De Jong entschied sich gegen eine Operation und für eine konservative Behandlungsmethode. Das brachte ihm bei der Teampräsentation im Sommer sogar Pfiffe der eigenen Fans ein. Bei Barca soll es weiterhin die Sorge geben, dass das Gelenk ohne Eingriff instabil bleibt - was sich auf de Jongs Spielweise auswirken könnte.

Während de Jong im Mittelfeld häufige Richtungswechsel, Drehungen, Abbremsen und Anlaufen vollziehen müsste, wäre dies in der Innenverteidigung zwar auch noch nötig, allerdings deutlich seltener.

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

De Jong absolvierte in dieser Saison noch kein Spiel, sein Comeback steht nun unmittelbar bevor. Bereits vor dem 3:0 gegen Getafe erklärte Flick, De Jong sei so weit, wieder aufzulaufen. Und in dem Zuge verriet er auch: "Frenkie ist eine der Optionen für die Position des Innenverteidigers." Schließlich berief er den Vize-Kapitän aber noch nicht in seinen Spieltagskader.

Hansi Flick kündigt Geduld mit Frenkie de Jong an

Die anstehende Rückkehr de Jongs nach vier Monaten Zwangspause ist angesichts des anstehenden Pensums eine gute Nachricht für den souveränen LaLiga-Spitzenreiter: Barcelona bekommt es nach dem Gastspiel in der Champions League bei Galatasaray am Dienstagabend in den kommenden knapp vier Wochen mit Real Betis, PSG, Real Madrid, Deportivo Alaves, Aston Villa und Atletico Madrid zu tun.

"Er wird vielleicht gegen Betis einsatzbereit sein", sagte Flick über De Jong. "Er ist in guter Form und hat keine Schmerzen, aber er braucht Zeit, und die werden wir ihm geben."

De Jong kam 2019 für 86 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam zu Barca und gewann mit dem Klub unter anderem drei spanische Meisterschaften und zweimal die Copa del Rey. Vor ziemlich genau einem Jahr verlängerte er seinen Vertrag bis 2029.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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