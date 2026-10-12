Neue Position beim FC Barcelona! Hansi Flick hat überraschende Pläne mit Frenkie de Jong

Bei Cheftrainer Hansi Flick (61) vom spanischen Meister FC Barcelona werden die Pläne konkreter, Mittelfeldstar Frenkie de Jong (29) zu einem Abwehrspieler umzufunktionieren.

Nach Informationen des Radiosenders Cadena SER hat Flick den Niederländer seit der vergangenen Woche im Training als Innenverteidiger eingesetzt. Eine Position, die de Jong bislang in seiner Karriere noch nicht bekleidet hat. Er ist eigentlich im Mittelfeldzentrum als Spielgestalter zuhause.

Eine positionelle Rückversetzung in die Viererkette hätte für Barca mehrere Vorteile. Zum einen wäre das Überangebot im zentralen Mittelfeld seit der Verpflichtung von Welt- und Europameister Rodri (30) von Manchester City im vergangenen Sommer behoben. Für sein 4-3-3 stehen Flick dort auf den defensiveren Positionen neben de Jong auch noch der gesetzte Pedri (23), Gavi (22) und Marc Bernal (19) zur Verfügung. Dazu gesellt sich mit Marc Farinas (20) ein vielversprechendes Talent.

In der Innenverteidigung ist Pau Cubarsi (19) erste Wahl. De Jong müsste hier mit dem vielseitigen und von Flick geschätzten Eric Garcia (25), Gerard Martin (24) und dem häufig verletzten Andreas Christensen (30) um einen Platz kämpfen.

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Laut Cadena SER spielen bei einem möglichen Positionswechsel auch de Jongs anhaltende Verletzungsprobleme eine Rolle. In der vergangenen Saison verpasste er wegen unterschiedlicher Beschwerden 16 Begegnungen, ehe er sich bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko einen Innenbandriss zuzog. De Jong entschied sich gegen eine Operation und für eine konservative Behandlungsmethode. Das brachte ihm bei der Teampräsentation im Sommer sogar Pfiffe der eigenen Fans ein. Bei Barca soll es weiterhin die Sorge geben, dass das Gelenk ohne Eingriff instabil bleibt - was sich auf de Jongs Spielweise auswirken könnte.

Während de Jong im Mittelfeld häufige Richtungswechsel, Drehungen, Abbremsen und Anlaufen vollziehen müsste, wäre dies in der Innenverteidigung zwar auch noch nötig, allerdings deutlich seltener.

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De Jong absolvierte in dieser Saison noch kein Spiel, sein Comeback steht nun unmittelbar bevor. Bereits vor dem 3:0 gegen Getafe erklärte Flick, De Jong sei so weit, wieder aufzulaufen. Und in dem Zuge verriet er auch: "Frenkie ist eine der Optionen für die Position des Innenverteidigers." Schließlich berief er den Vize-Kapitän aber noch nicht in seinen Spieltagskader.

Hansi Flick kündigt Geduld mit Frenkie de Jong an

Die anstehende Rückkehr de Jongs nach vier Monaten Zwangspause ist angesichts des anstehenden Pensums eine gute Nachricht für den souveränen LaLiga-Spitzenreiter: Barcelona bekommt es nach dem Gastspiel in der Champions League bei Galatasaray am Dienstagabend in den kommenden knapp vier Wochen mit Real Betis, PSG, Real Madrid, Deportivo Alaves, Aston Villa und Atletico Madrid zu tun.

"Er wird vielleicht gegen Betis einsatzbereit sein", sagte Flick über De Jong. "Er ist in guter Form und hat keine Schmerzen, aber er braucht Zeit, und die werden wir ihm geben."

De Jong kam 2019 für 86 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam zu Barca und gewann mit dem Klub unter anderem drei spanische Meisterschaften und zweimal die Copa del Rey. Vor ziemlich genau einem Jahr verlängerte er seinen Vertrag bis 2029.