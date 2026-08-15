Nach der Absage an Aston Villa tut sich für Joao Palhinha vom FC Bayern München offenbar eine andere Wechseloption in der Premier League auf. Nach Informationen der spanischen Zeitung Marca mischt nun Newcastle United im Werben um den Verkaufskandidaten des deutschen Rekordmeisters mit. Demnach hätten die Magpies dem Portugiesen bereits einen konkreten Dreijahresvertrag angeboten.

Newcastle sucht nach einem Nachfolger für den zum FC Arsenal abgewanderten Bruno Guimaraes. Palhinha würde eine günstige Alternative zu Felix Nmecha darstellen, für den der BVB angeblich über 100 Millionen Euro fordern soll. Zumal sich der Verein von Nationalspieler Nick Woltemade nicht von ungefähr von zahlreichen Leistungsträgern getrennt hatte. Hintergrund der vielen Abgänge, darunter auch Anthony Gordon und Sandro Tonali, sind die Finanzregel der Premier League und UEFA. Andernfalls drohen hohe Geldstrafen oder gar eine Transfersperre.

Für Palhinha wären wohl zwischen 20 bis 25 Millionen Euro fällig. Eine Leihe mit anschließender Kaufoption kommt für die Bayern indes nicht infrage. Daher sagten die Verantwortlichen um Max Eberl zuletzt auch Aston Villa ab. "Man hat gelesen, dass uns Aston Villa kontaktiert hat wegen Joao. Das ist richtig. Aber mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen, das funktioniert einfach nicht. Weil wir nicht in der Situation sind, das machen zu müssen, was die anderen uns aufdrängen", betonte der FCB-Sportvorstand am Freitag auf einer Pressekonferenz und sprach damit auch ein Machtwort aus.

FC Bayern München: Wer sind die anderen Verkaufskandidaten?

Dass sich nun Newcastle um Palhinha bemühen soll, ist indes keine Überraschung. Der 31-Jährige genießt weiterhin einen ausgezeichneten Ruf in der Premier League. Vor seinem Wechsel nach München hatte er beim FC Fulham aufgetrumpft. Auch bei Leihstation Tottenham Hotspur wusste er in der abgelaufenen Spielzeit zu überzeugen. Trotz einer schwachen Saison der Spurs, die beinahe im Abstieg gegipfelt hätte, kam der Sechser sogar auf zehn Torbeteiligungen in 45 Einsätzen.

Neben Palhinha wollen die Bayern auch noch Sacha Boey und Bryan Zaragoza loswerden. Eine zeitnahe Lösung bahnt sich bei dem Duo aktuell jedoch nicht an. Unter Trainer Vincent Kompany werden beide wie auch Palhinha voraussichtlich keine Rolle mehr spielen, sollten sie in München bleiben.

Ende Juli schlug Ehrenpräsident Uli Hoeneß allerdings überraschend versöhnliche Worte an. "Wenn es uns jetzt gelingt, den einen oder anderen Spieler abzugeben - und genau das wäre unser Wunsch -, wäre das natürlich gut. Aber eines möchte ich ganz klar sagen: Ein Vertrag beim FC Bayern ist unantastbar. Das bedeutet, dass wir die Spieler behalten werden, wenn sich am Ende keine passende Lösung findet", erklärte er.