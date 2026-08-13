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SAID EL MALA KÖLNGetty Images
Christian Guinin

Neue Offerte für Said El Mala: Erzielt der BVB endlich eine Einigung im Transfer-Poker mit dem 1. FC Köln?

Bundesliga
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1. FC Köln

Gelingt dem BVB endlich der Durchbruch im Transfer-Poker um Said El Mala? Zumindest scheint Dortmund einen neuen Anlauf zu wagen.

Wie Sky am Donnerstag vermeldet, haben die Schwarzgelben am Mittwochabend ein neues Angebot für den Offensivspieler des 1. FC Köln abgegeben.

Mit dem neuen Paket soll der BVB ausdrücklich das Ziel verfolgen, die Ablöseforderungen des Effzeh zu erfüllen. Demnach bietet die Borussia ein Gesamtvolumen von 55 Millionen Euro für El Mala, wobei der Fixbetrag jedoch unter den 50 Millionen liegen soll, die Köln dem Vernehmen nach an Mindestablöse kassieren will. Mit realistisch zu erreichenden Boni soll der Betrag auf die geforderten 50 Millionen Euro anwachsen.

Laut Sky ist völlig unklar, ob die Verantwortlichen der Geißböcke auf die neue Offerte eingehen werden. Noch habe es keinerlei Reaktion auf den neuen Vorstoß der Schwarzgelben gegeben, Funkstille soll es zwischen beiden Parteien jedoch keine geben.

Said El MalaGetty Images

Said El Mala möchte offenbar unbedingt zum BVB

Mit dem BVB soll sich El Mala bereits seit geraumer Zeit auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Die Rede ist von einem Vertrag bis 2031. Der 19-Jährige soll Medienberichten zufolge unbedingt nach Dortmund wollen und habe dafür bereits der AC Mailand sowie dem FC Fulham abgesagt.

Wie der Express berichtete, erhält El Mala jedoch nur dann eine Wechselfreigabe, sollte ein Klub einen Fixbetrag von 50 Millionen Euro bieten. Kölns Sportchef Thomas Kessler habe der Spielerseite sogar ein derartiges Versprechen gegeben, sollte das kolportierte Angebot des BVB tatsächlich einlaufen.

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BVB rechnet bei Said El Mala mit hohem Wiederverkaufswert

El Mala gilt als absoluter Wunschspieler des BVB, der laut der Sport Bild bei einer Verpflichtung auf ein langfristig ertragreiches Geschäft hofft. Dass der Teenager voraussichtlich Ousmane Dembele (35 Millionen Euro) als Rekordtransfer ablösen wird, werde nicht als Hindernis gesehen.

Stattdessen würden die BVB-Bosse mit einem hohen Wiederverkaufswert rechnen. Allein eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft, die Jürgen Klopp dem Vernehmen nach planen soll, würde seinen Marktwert steigern.

Außerdem genieße der junge Offensivspieler bereits einen ausgezeichneten Ruf auf der finanzstarken Insel. Einige Premier-League-Trainer würden in ihm bereits den zukünftigen Gareth Bale sehen, der mit seiner ähnlich temporeichen Spielanlage im Jahr 2013 für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid gewechselt war. Ebenfalls spiele eine Rolle, dass individuell hochveranlagte Spieler wie El Mala die Vermarktung in In- und Ausland stärken würden.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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