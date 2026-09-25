Der FC Bayern München beschäftigt sich wohl bereits mit der Verpflichtung einer neuen Nummer 2 hinter dem designierten Neuer-Nachfolger Jonas Urbig und soll dabei zwei Torhüter aus der Bundesliga im Auge haben.

Im Bild-Podcast "Bayern Insider" wird berichtet, dass der FCB allen voran Finn Dahmen vom FC Augsburg als attraktive Option ansieht. Noch-Stammkeeper Manuel Neuer und die derzeitige Nummer 3 Sven Ulreich könnten nächsten Sommer jeweils ihre Karriere beenden, beide Verträge laufen 2027 aus.

Neuers Nachfolge im Bayern-Kasten soll bekanntlich Jonas Urbig antreten, der dahingehend weiter aufgebaut wird und in dieser Saison bereits zweimal zum Einsatz kam. Laut "Bayern Insider" erfülle Dahmen ziemlich gut das Profil, das sich der deutsche Rekordmeister für die Rolle des künftigen Urbig-Backups vorstelle.

Wechsel zum FC Bayern? Wann Finn Dahmens Vertrag beim FC Augsburg ausläuft

Der 28-Jährige, vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp für dessen erste Länderspiele nominiert und daher aktuell Teil des DFB-Teams, kann noch lange sein bestes Niveau liefern, hat mit 101 Bundesligaspielen bereits viel Erfahrung und wäre nächsten Sommer möglicherweise ablösefrei zu haben, da sein Vertrag in Augsburg 2027 ausläuft.

Der FCA hatte Dahmen 2023 von Mainz 05 geholt, seither ist der gebürtige Wiesbadener beinahe durchgehend die klare Nummer 1 und empfahl sich nach und nach für die Nationalmannschaft. Seit September 2025 ist Dahmen regelmäßig Teil des DFB-Teams, auf sein erstes Länderspiel wartet er allerdings noch.

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Wen soll der FC Bayern neben Dahmen noch auf dem Zettel haben?

Gespräche zwischen Bayern und Dahmen gab es laut "Bayern Insider" bisher noch nicht, der FCB habe sich lediglich intern mit dem Augsburger beschäftigt. Für Dahmen sei es jedenfalls nicht ausgeschlossen, den Status als klare Nummer 1 beim FCA gegen eine Zukunft bei den Bayern einzutauschen.

Neben Dahmen bringt der Bild-Podcast indes noch einen weiteren Torhüter aus der Bundesliga an der Säbener Straße ins Gespräch. Auch Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln sei für die Verantwortlichen der Münchener eine potenzielle Option. Der 31-Jährige könnte genau wie Dahmen ablösefrei auf den Markt kommen, Schwäbes Vertrag in Köln endet ebenfalls im Sommer 2027.