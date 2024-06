Neue Kryptowährungen: 5 Coins mit Zukunft in 2024

Der digitale Währungsmarkt befindet sich in einem stetigen Wandel. Auch im Jahr 2024 kommen ständig neue Projekte auf den Markt, die hier eine Nische finden wollen. Neue Coins bieten für Früh-Investoren die Chance auf überdurchschnittliche Renditen, während auch die Risiken korrelierend steigen. Deshalb ist es umso wichtiger, den Kryptomarkt zu durchsuchen und die besten Coins zu finden. Doch welche neuen Kryptowährungen haben Zukunftspotenzial? Wir haben fünf Kandidaten für 2024:

1.PlayDoge (PLAY)

Die neue Kryptowährung PlayDoge vereint die Welt der Meme-Coins mit der wachsenden Popularität von Krypto-Games. Hier möchte das Entwicklerteam das nostalgische Tamagotchi-Erlebnis in die moderne Web3-Ära bringen. Bei PlayDoge kümmern sich die Nutzer also um ihr digitales Haustier, ähnlich wie bei den klassischen Tamagotchi-Geräten. Die Gamer können nun durch das Spielen PLAY Token verdienen.

PlayDoge setzt dabei auf die Play-to-Earn-Mechanik, bei der Spieler durch ihre Aktivitäten im Spiel Kryptowährungen verdienen können. Dies bietet nicht nur Unterhaltung, sondern auch finanzielle Anreize. Damit soll langfristiges Engagement gefördert werden. Der frühe Erfolg von PlayDoge zeigt sich im Presale, der in den ersten drei Tagen rund eine Million US-Dollar einbrachte.

Das Spiel integriert die virtuellen Haustiere und kombiniert sie mit dem weit verbreiteten Doge-Meme, um eine virale Idee zu schaffen. Die Spieler müssen ihr PlayDoge füttern, unterhalten und trainieren, während sie durch die Teilnahme an 2D-Minispielen PLAY-Token verdienen. Wird das Haustier vernachlässigt, kann es weglaufen oder sterben. Da dies niemand will, ist für kontinuierliches Engagement gesorgt.

Durch die Kombination von Nostalgie und moderner Technologie spricht PlayDoge Gaming-Fans an. PlayDoge positioniert sich als Meme-Coin und möchte dennoch mit Gaming-Nutzen überzeugen.

2. WienerAI (WAI)

WienerAI ist derweil ein neuer Meme-Coin im ERC20-Ökosystem. Dabei setzt auch WienerAI nicht nur auf das Meme-Branding, sondern möchte via Künstlicher Intelligenz Nutzen generieren. Das starke Interesse am AI-basierten Meme-Coin resultiert aus der geschickten Kombination zweier dominierender Trends des Jahres 2024: Künstliche Intelligenz und Memes. Diese Symbiose hat WienerAI zu einem attraktiven Investment für Frühinvestoren gemacht, die auch von täglichen Staking-Belohnungen mit dreistelliger Rendite profitieren können.

Die Tokenomics von WienerAI offenbart die langfristigen Ambitionen des Teams: 20 Prozent des Token-Angebots werden für eine dynamische Marketingstrategie genutzt, 30 Prozent sind für den Vorverkauf vorgesehen, und 40 Prozent fördern Staking-Belohnungen und Community-Engagement.

WienerAI will die KI als essentiellen Bestandteil der Zukunft etablieren und das Krypto-Trading optimieren. Der AI-gesteuerte Trading-Bot analysiert kontinuierlich Marktdaten und liefert präzise Handelsempfehlungen. Das Team möchte nun einen der fortschrittlichsten Trading-Bots für private Nutzer entwickeln und regelmäßig neue Innovationen hinzufügen. Early-Adopters profitieren im Presale von der steigenden Preisstrategie, sodass diese bei frühem Kauf Buchgewinne aufbauen können.

3. Sealana (SEAL)

Sealana (SEAL) ist ein neuer Meme-Coin auf der Solana-Blockchain, der aktuell viral geht und im Presale bereits über 3 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Der Erfolg unterstreicht das anhaltende Interesse an Meme-Coins im Jahr 2024. Sealana kombiniert also ein virales Branding mit aktuellen Krypto-Trends und dem beliebten Send-to-Wallet-Verfahren. Einfach SOL an die spezifische Adresse senden und schnell SEAL erhalten.

Das Team hinter SEAL setzt auf eine dynamische Marketingstrategie, um den Coin bekannt zu machen und das Engagement zu fördern. Dies offenbart sich im Wachstum auf Twitter.

Ein weiterer Vorteil von Sealana ist die Multichain-Fähigkeit: Der Meme-Coin Sealana kann nun über Ethereum gekauft werden, was die Liquidität erhöht und mehr Investoren anzieht. Diese erhöhte Liquidität stärkt die Marktstabilität und das Vertrauen der Investoren. Mehr potenzielle Käufer bedingen auch eine höhere Bewertung für SEAL.

4. 99Bitcoins (99BTC)

Die nächste neue Kryptowährung möchte gleich einen neuen Krypto-Trend etablieren. 99Bitcoins setzt auf das innovative Learn-to-Earn-Konzept und erfreut sich im Presale schon großer Nachfrage. Dieser neue Ansatz ermöglicht es Nutzern, durch das Lernen über Kryptowährungen Belohnungen zu verdienen. Der 99BTC Token dient dabei als Zugangs- und Belohnungs-Token, der sowohl Wissen als auch finanzielle Anreize bietet.

99Bitcoins vereint eine beeindruckende Gemeinschaft von über 700.000 Followern auf YouTube, was die Reichweite und Akzeptanz des Projekts erhöht. Mit einer intakten Gemeinschaft und guter Reputation möchte 99Bitcoins in 2024 den eigenen Token vermarkten.

Die Tokenomics von 99Bitcoins sind darauf ausgelegt, langfristigen Wert zu schaffen. 20 Prozent des Token-Angebots werden für Marketingstrategien verwendet, um die Bekanntheit zu steigern. Der Token bietet ferner exklusive Vorteile, wie Zugang zu speziellen Trainingskursen, Handelssignalen und einer VIP-Community. Zudem können Nutzer ihre Tokens staken und passive Belohnungen erhalten. Bei 99Bitcoins entsteht im Jahr 2024 ein ganzheitliches Ökosystem, indem sich alles um Learn-2-Earn dreht.

Mit einer transparenten Roadmap, die die zukünftigen Meilensteine skizziert, und einem starken Community-Support, positioniert sich 99Bitcoins als vielversprechender Player im Krypto-Space. Der Learn-to-Earn-Trend könnte sich in den kommenden Jahren als Megatrend etablieren. Dann dürfte 99BTC als neue Kryptowährung eine heiße Wahl sein.

5. eTukTuk (TUK)

Elektrofahrzeuge sind in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern unerschwinglich, besonders die traditionellen TukTuks, die mehr CO2 ausstoßen als Autos. Das innovative Projekt eTukTuk zielt darauf ab, dies zu ändern, indem es elektrifizierte TukTuks für Entwicklungsländer entwickelt und damit zur Verringerung von CO2-Emissionen beiträgt.

eTukTuk ist das erste EV-Projekt auf der Binance-Chain, das nun Künstliche Intelligenz und ein Play-to-Earn-Ökosystem integriert. Dieses Projekt verbindet Blockchain-Technologie mit Nachhaltigkeit, um ein vielseitiges, umweltfreundliches und finanziell lohnendes Ökosystem zu schaffen. Das Peer-to-Peer-System von eTukTuk bietet eine effiziente und kostengünstige Lösung für Fahrer und Nutzer. Damit zeigt sich bereits die multifunktionale Konzeption von eTukTuk, die Nachfrage aus verschiedenen Bereichen wecken könnte.

Für Investoren bietet eTukTuk (TUK) hohe Staking-Renditen bereits im Presale und könnte 2024 eine attraktive Option für umweltbewusste Anleger sein. Denn der TUK Token ist ein Feel-Good-Investment, mit dem Anleger bestenfalls die Umwelt schützen und zugleich Geld verdienen können.

Was sind neue Coins?

Neue Kryptowährungen zeichnen sich durch innovative Technologien und besondere Funktionen aus, die sie von etablierten Coins abheben. Beispielsweise nutzen diese fortschrittliche Technologien, um vielfältige Anwendungsbereiche zu erschließen. Viele dieser neuen Coins sind auf spezifische Nischenmärkte zugeschnitten. Mitunter gibt es auch gar keinen neuen Nutzen, sondern der Coin richtet sich einfach an eine bestimmte Community. Wichtig ist für neue Coins, dass sie eine Nische im Markt finden. Wie der Name bereits sagt, sind neue Kryptowährungen gerade im Kommen und verfügen noch nicht über eine etablierte Marktpräsenz.

Mitunter bieten neue Kryptowährungen fortschrittliche technische Lösungen und spezialisierte Funktionen, die sie zu attraktiven Alternativen im sich schnell entwickelnden Kryptomarkt machen. Da auch steigende Risiken mit dem Fokus auf neue Coins einhergehen, empfiehlt sich Diversifikation und die Begrenzung der Gewichtung im Portfolio.

Neue Kryptowährungen in 2024: Sinnvoll oder nicht?

Neue Kryptowährungen bieten für mutige Anleger sowohl Chancen als auch Risiken. Ihr innovatives Potenzial und ihre fortschrittlichen Technologien können hohe Renditen ermöglichen, machen sie jedoch auch volatiler und unsicherer. Diese Coins nutzen oft moderne Konzepte.

Aufgrund ihres hohen Risikos sollten neue Kryptowährungen jedoch nicht als Basis-Investment betrachtet werden. Stattdessen eignen sie sich gut zur Beimischung in ein diversifiziertes Portfolio. Eine solche Strategie ermöglicht es, von potenziellen hohen Gewinnen zu profitieren, während das Risiko durch eine breite Streuung minimiert wird. Wichtig ist, dass Investoren die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche der neuen Coins gründlich analysieren, bevor sie investieren. Basis-Investments bleiben auch im Jahr 2024 Bitcoin und Ethereum, neue Coins wie PlayDoge oder WienerAI können dann die Chancen des gesamten Portfolios maximieren.

Damit sind neue Kryptowährungen sinnvoll, wenn sie als Ergänzung zu etablierten Investments genutzt werden. Diese bieten höhere Chancen auf Rendite, bringen aber auch höhere Risiken mit sich. Eine ausgewogene Diversifikation ist das Mittel der Wahl.

Neue Coins: Vor- und Nachteile im Überblick

Da neue Coins gleichermaßen Chancen und Risiken bieten, darf hier ein Blick auf Vor- und Nachteile nicht fehlen.

Vorteile

Technologische Innovation

Neue Kryptowährungen setzen oft auf fortschrittliche Technologien. Diese Innovationen ermöglichen beispielsweise noch besser automatisierte und transparente Finanztransaktionen ohne Intermediäre. Diese bieten zudem verbesserte Sicherheitsfunktionen und höhere Effizienz, was sie besonders attraktiv für moderne Anwendungen macht. Nicht selten überzeugen neue Coins mit einer höheren Skalierbarkeit. Durch diese technologischen Fortschritte können neue Kryptowährungen bestehende Prozesse revolutionieren und neue Märkte erschließen.

Fokus auf Nischen

Viele neue Kryptowährungen sind auf spezifische Nischenmärkte ausgerichtet. Diese Spezialisierung ermöglicht es ihnen, maßgeschneiderte Lösungen für bestimmte Bedürfnisse zu bieten und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Durch die Fokussierung auf spezialisierte Anwendungen können sie gezielt auf die Anforderungen ihrer Zielgruppen eingehen und sich als Marktführer in ihrem Segment positionieren. Spannend sind hier insbesondere neue Coins, die eine neue Nische erschließen oder sogar als First-Mover agieren.

Nachhaltige Protokolle

Im Gegensatz zu einigen älteren Kryptowährungen setzen viele neue Coins auf nachhaltige und umweltfreundliche Protokolle, die den Energieverbrauch reduzieren. Beispiele hierfür sind Konsens-Mechanismen wie Proof of Stake (PoS) oder Proof of Authority (PoA), die deutlich weniger Energie benötigen als der traditionelle Proof of Work (PoW). Diese umweltfreundlichen Ansätze machen neue Kryptowährungen zu einer attraktiven Option für umweltbewusste Investoren.

Spannende Chancen

Durch ihre oft noch geringe Marktkapitalisierung bieten neue Kryptowährungen potenziell hohe Renditen. Sie sind in der Lage, schnell an Wert zu gewinnen, wenn sie erfolgreich implementiert und von der Community angenommen werden. Denn am Anfang steht hier eine günstige Bewertung. Die Wachstumschancen machen sie zu einer attraktiven Option für risikobereite Investoren, die bereit sind, auf innovative Projekte zu setzen.

Nachteile

Hohe Volatilität

Neue Kryptowährungen sind oft sehr volatil, was zu schnellen und großen Preisschwankungen führen kann. Diese hohe Unsicherheit macht sie zu einer riskanten Anlageform, da ihr Wert schnell steigen, aber auch stark fallen kann. Investoren müssen bereit sein, potenzielle Verluste zu akzeptieren und ein hohes Maß an Marktkenntnis und Risikobereitschaft mitbringen. Diese Volatilität kann besonders für unerfahrene Anleger problematisch sein.

Mangelnde Sicherheit

Viele neue Kryptowährungen operieren in einem weitgehend unregulierten Markt, was sie anfälliger für Betrug und Sicherheitslücken macht. Hier wurde noch kein Proof-of-Concept erbracht. Ohne ausreichende regulatorische Aufsicht besteht ein erhöhtes Risiko für Investoren, Opfer von Hacks, Betrug oder anderen betrügerischen Aktivitäten zu werden. Wichtig ist es somit, die neuen Coins zunächst gründlich zu analysieren.

Geringe Akzeptanz und Liquidität

Neue Kryptowährungen haben oft eine geringere Akzeptanz und Liquidität im Vergleich zu etablierten Coins. Dies kann den Handel erschweren und die Verfügbarkeit von Märkten, auf denen sie gekauft oder verkauft werden können, einschränken. Geringe Liquidität kann zu höheren Preisschwankungen und Schwierigkeiten bei der schnellen Veräußerung führen. Investoren könnten Schwierigkeiten haben, ihre Positionen zu fairen Marktpreisen zu liquidieren. Bei hohem Slippage wird dann wiederum der Handel unattraktiver. Vorteilhaft ist es, wenn die neuen Kryptowährungen Liquidität für die DEX in ihrer Tokenomics reservieren.

Wie in neue Kryptowährungen investieren? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Das Investieren in neue Kryptowährungen unterscheidet sich dadurch, dass Presales nicht auf zentralen (CEX) oder dezentralen (DEX) Börsen verfügbar sind. Der Kauf erfolgt zunächst im Vorverkauf, bevor die Tokens öffentlich handelbar sind. Diese frühe Phase bietet oft exklusive Chancen für Investoren. Doch wie gelingt der Kauf von neuen Coins? Dies wollen wir uns am Beispiel von PlayDoge näher anschauen:

1. Website besuchen

Zunächst besuchen interessierte Anleger die Website. Dort finden sie alle Informationen zu PlayDoge und können auch Whitepaper sowie Roadmap analysieren. Wenn die Fundamentaldaten überzeugen, ist auch der Kauf von PLAY direkt über die eigens dafür konzipierte Plattform möglich.

2. Wallet verbinden

Dafür klicken die Anleger auf den Button „Connect Wallet“. Im Anschluss können sie verschiedene Wallets auswählen. Eine Bestätigung in der Wallet ist noch erforderlich.

3. Token-Swap durchführen

Im nächsten Schritt wählen die Anleger die Menge an BNB, die gegen PLAY getauscht werden soll. Da PlayDoge auf der BNB Chain basiert, ist der Kauf mit BNB oder USDT möglich. Eine weitere Bestätigung und schon werden die PLAY Token gekauft.

4. Claim nach Presale

Nach dem Abschluss des Presales wird der Token-Claim abgewickelt. Dafür müssen die Anleger erneut die Website besuchen und die Wallet verbinden. Automatisch wandern dann die PLAY Token auf die Krypto-Wallet.

Das Fazit – Jetzt neue Coins kaufen?

Neue Kryptowährungen bieten sowohl Chancen als auch Risiken. Diese haben das Potenzial für weit überdurchschnittliche Renditen, da sie oft innovative Konzepte und Wachstumspotenzial mitbringen. Allerdings sind sie auch mit Unsicherheiten und Volatilität verbunden. Eine genaue Analyse ist daher entscheidend, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und die Chancen auf hohe Renditen zu maximieren.

Beispielsweise könnte PlayDoge mit der Verbindung von Memes, Play-2-Earn und der Tamagotchi-Nostalgie ein spannender neuer Coin sein. Geld verdienen mit Gaming wird bei PlayDoge möglich.

Doch auch der KI-gestützte Meme-Coin WienerAI könnte dank der maßgeblichen Krypto-Trends in 2024 profitieren, während 99Bitcoins mit Learn-2-Earn sogar First-Mover in einem neuen Marktsegment ist.

