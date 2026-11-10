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cristiano ronaldo(C)Getty Images
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„Nein, nein, nein, nein“: Ein Spieler Portugals weigert sich, Cristiano Ronaldos Nachfolge anzutreten

C. Ronaldo
Portugal - Dänemark
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Rodrigo Mora hat die Möglichkeit ausgeschlagen, bei Portugal Cristiano Ronaldos Trikot mit der Nummer 7 zu übernehmen. Die Nummer, die er bereits trägt, passe gut zu ihm, betont er.

Der 2007 geborene und bei der AS Rom spielende Rodrigo Mora teilte sich in den vergangenen Monaten noch die Kabine mit Ronaldo, bevor der Kapitän seine Nationalmannschaftskarriere beendete. Der Teenager vom FC Porto wollte einem der ganz Großen des Fußballs seinen Respekt zollen.

In Aussagen, die die Website Tribuna veröffentlichte, sagte Mora: „Ich hatte unglaubliches Glück, mit Cristiano zu spielen und die Kabine mit ihm zu teilen, denn er ist für alle ein Vorbild. Er hat seine Nationalmannschaftskarriere beendet, und Portugal dankt ihm sehr für alles, was er gegeben hat.“

Als die Nummer 7 zur Sprache kam, antwortete er prompt und mit einem Grinsen: „Nein, nein, nein, daran denke ich nicht. Das wäre viel zu viel für mich, die Nummer 86 passt zu mir.“

Seine Zurückhaltung ist verständlich. Ronaldo hat im Trikot Portugals ein außergewöhnliches Vermächtnis hinterlassen: Er beendete seine Nationalmannschaftskarriere als Rekordtorschütze des Landes und führte Portugal 2016 zum EM-Titel sowie zu zwei Titeln in der Nations League. Mora möchte nicht die Last dieses Vergleichs tragen.

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14. Nov. 2026

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Mora gilt als eines der größten Talente des portugiesischen Fußballs. Er durchlief die Jugendakademie des FC Porto und spielt aktuell für die U21 Portugals .

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