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Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Stadion De Goffert

NEC gegen Stade Rennes: TV-Übertragung und Livestream

Die TV- und Streamingmöglichkeiten für NEC gegen Stade Rennes finden Sie unten im Überblick. Den verfügbaren Angaben zufolge ist das Spiel live über Ziggo Go zu sehen.

Teamnews & Kader

NEC wird von Dick Schreuder trainiert. Angaben zu Verletzten, Gesperrten oder einer voraussichtlichen Aufstellung liegen noch nicht vor.

Bei Stade Rennes steht Franck Haise an der Seitenlinie. Auch für die Franzosen gibt es noch keine Informationen zu Ausfällen und zur Startelf. Sobald es Neuigkeiten gibt, aktualisieren wir die Angaben vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

NEC gewann zwei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal (S-U-N: 2-1-2). Zuletzt gab es eine 1:4-Niederlage gegen PSV. Davor gewann NEC in der Europa League mit 3:1 gegen Omonia Nikosia und spielte 2:2 gegen den FC Groningen. In diesen fünf Spielen erzielte NEC neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Stade Rennes gewann einmal, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal (S-U-N: 1-2-2). Das letzte Spiel bei Lorient endete 1:1. Zuvor gewann Rennes mit 3:0 gegen Straßburg und spielte 0:0 gegen Olympiakos, verlor aber auch mit 2:5 gegen OGC Nizza. Die Franzosen erzielten sieben Tore und kassierten acht Gegentreffer.

Direkte Duelle

In den Daten zu diesem Spiel sind keine jüngeren direkten Duelle zwischen NEC und Stade Rennes verzeichnet.

Tabelle

In der Europa-League-Tabelle steht NEC auf Platz zwölf und Stade Rennes auf Platz 17.