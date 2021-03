NBA All-Star Game 2021 live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird das NBA All-Star Game 2021 ausgetragen. Goal erklärt, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Das NBA All-Star Game 2021 findet endlich statt! In der Nacht vom 7. auf den 8. März könnt Ihr das Spektakel live verfolgen. Um 0.30 Uhr deutscher Zeit geht's am Montagmorgen los.

Auf das All-Star Game mussten die Fans lange waren, die Geduld hat sich ausgezahlt - heute Nacht ist es endlich soweit. Das Spektakel wird in Atlanta ausgetragen. Normalerweise passen 17.000 Zuschauer in die State Farm Arena, aufgrund der Corona-Pandemie sind natürlich keine Zuschauer zugelassen. Der Dreier-Shootout und die Skills Competition werden vor dem Spiel stattfinden. Den Slam-Dunk-Contest könnt Ihr in der Halbzeitpause verfolgen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das NBA All-Star Game 2021 live im TV und LIVE-STREAM stattfinden wird.

Wettbewerb NBA All-Star Game Datum Montag, 08. März 2021 Uhrzeit 0.30 Uhr Ort Atlanta

NBA All-Star Game 2021 live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM - die Übertragungsrechte

Wer sich für den amerikanischen Basketball und die beste Liga der Welt, die NBA, interessiert, der weiß wahrscheinlich schon, dass der Streamingdienst DAZN aus Ismaning dafür die Übertragungsrechte besitzt. Ihr könnt die Spiele der NBA also im LIVE-STREAM verfolgen - doch wie sieht es mit dem All-Star Game aus? Bekommt Ihr die beiden Kapitäne der Veranstaltung, LeBron James und Kevin Durant und Ihre Teams live zu sehen? Im nächsten Absatz verraten wir Euch mehr dazu.

NBA All-Star Game 2021 live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Es gibt gute Nachrichten: Das NBA All-Star Game 2021 wird live und über die volle Distanz vom Streamingdienst DAZN übertragen! Der Sender aus Ismaning wird ab 0.30 Uhr auf Sendung gehen und Euch das komplette Event als Stream zur Verfügung stellen. Martin Gräfe wird das Spiel kommentieren, Dre Voigt kommt als Experte zum Einsatz. Wer sich als Neukunde bei DAZN anmeldet, der kann das Spiel sogar kostenlos verfolgen, denn DAZN schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements gratis.

NBA All-Star Game 2021 live: Die Übertragung im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr das NBA All-Star Game über die kostenlose DAZN-App. Die App gibt es überall als Download und ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick.

Auf DAZN gibt es jeden Tag spannenden Livesport zu bestaunen – da ist für jeden Sportfan was dabei! In Sachen Fußball gibt es die Champions- und Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1.

Aber auch andere Sportarten werden gestreamt, wie zum Beispiel American Football, Basketball Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.