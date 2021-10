Nations League: Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien live im TV und LIVE-STREAM?

Italien und Spanien treffen im ersten Halbfinale des Finalturniers der Nations League aufeinander. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Italien und Spanien spielen am Mittwoch in Mailand um den Einzug ins Finale der UEFA Nations League 2020/21. Alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM folgen jetzt.

Welche Mannschaft zieht als erste ins Finale der Nations League 2020/21 ein? In Mailand trifft Gastgeber und Europameister Italien auf Spanien. Gleichzeitig ist das Spiel auch die Neuauflage des so dramatischen EM-Halbfinals, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Die EM ist aber Vergangenheit, die Gegenwart heißt Nations League. Beide Nationen qualifizierten sich erstmals für die Endrunde des noch jungen Wettbewerbs. Italien ließ die Niederlande hinter sich, und Spanien setzte sich in der Gruppe unter anderem gegen Deutschland durch - ein historisches 6:0 inklusive.

Italien oder Spanien: Wer zieht ins Finale der Nations League ein? Goal verrät, wer das Spiel am Mittwoch überträgt.

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien live? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Italien vs. Spanien WETTBEWERB UEFA Nations League 2020/21 | 1. Halbfinale ORT San Siro | Mailand ANSTOSS 6. Oktober 2021 | 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER)

UEFA Nations League 2020/1: Alle Infos zum Final Four

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Spiel zwischen Italien und Spanien live im TV sehen, habt aber keine Ahnung, wo die Partie gezeigt wird? Dann gibt es jetzt alle Infos zur Übertragung.

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien live? Die exklusive Übertragung auf DAZN

Die Rechte am Final-Four-Turnier der UEFA Nations League liegen exklusiv beim Streamingdienst DAZN. Zwar wären auch ARD oder ZDF an Bord gewesen, wenn sich die deutsche Mannschaft qualifiziert hätte. Da dies allerdings misslang, laufen alle vier Spiele - also die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale - ausschließlich bei DAZN. Der Anstoß der Partie zwischen Italien und Spanien erfolgt am Mittwoch um 20.45 Uhr.

DAZN bietet das Spiel ausschließlich im LIVE-STREAM auf seiner Plattform an. Eine Übertragung auf einem der beiden linearen TV-Sender DAZN 1 oder DAZN 2, die für Vodafone- oder Sky-Kunden zubuchbar sind, findet nicht statt!

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien live? Das bietet DAZN

Wer Fußball mag, kommt an DAZN inzwischen kaum noch vorbei. Vor allem die umfangreiche Übertragung der Champions League ist inzwischen ein Faustpfand für den Anbieter, fast alle Spiele der Königsklasse laufen dort. Zudem zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und bringt zudem auch die internationalen Topligen aus Spanien, Frankreich und Italien ins Wohnzimmer.

Ihr wollt noch mehr sehen als nur Fußball? DAZN bietet auch die US-Profiligen NBA, NFL und MLB an, zudem kommen Freunde des Darts mit der Übertragung sämtlicher TV-Turniere der PDC voll auf ihre Kosten. Auch Boxen, UFC, Wrestling, Tennis, Handball und noch mehr bietet DAZN.

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien live? Das kostet DAZN

Die Anmeldung bei DAZN ist ganz einfach und in nur wenigen Schritten über diesen Link möglich. Zur Wahl stehen dabei entweder das Monatsabo oder das Jahrespaket.

Das Monatsabo ist, wie es der Name vermuten lässt, jeweils einen Monat lang gültig und ermöglicht es dem Kunden entsprechend, monatlich zu kündigen. Für diese Flexibilität verlangt DAZN 14,99 Euro im Monat.

Weniger bezahlen all jene, die sich gleich ein ganzes Jahr an DAZN binden. Denn wer auf die Möglichkeit der monatlichen Kündbarkeit verzichtet, bezahlt 149,99 Euro für das ganze Jahr. Das sieht viel aus, entspricht aber umgerechnet nur etwa 12,50 Euro im Monat.

🚨 OFICIAL | ¡¡Estos son los elegidos por @LUISENRIQUE21!!



23 jugadores conforman la CONVOCATORIA del técnico asturiano para la Final Four de la #NationsLeague.



🆚 La @SeFutbol se estrenará en semifinales contra Italia el miércoles 6 de octubre.



🙌🏻 ¡¡#VamosEspaña!! pic.twitter.com/XPHc8Xll4v — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien live? So kann DAZN empfangen werden

DAZN ist über viele verschiedene Verbreitungswege nutzbar. Ganz klassisch kann das Programm natürlich über den Browser des Computers genutzt werden. Doch auch auf dem Fernseher kann DAZN empfangen werden - auch ohne die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2.

Dies geht über die DAZN-App, die für viele moderne Smart-TVs verfügbar ist. Einfach auf den Fernseher herunterladen und schon kann es losgehen. Alternativ gibt es die App auch für TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick oder auch auf der PlayStation oder der Xbox. Eine umständliche Verbindung zwischen Laptop und TV ist also nicht notwendig. Für unterwegs gibt es den LIVE-STREAM von DAZN auch für Smartphone oder Tablet.

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien live? Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens über alle wichtigen Szenen in Mailand werdet Ihr auch in unserem LIVE-TICKER informiert. Egal, was zwischen Italien und Spanien passiert, im Ticker verpasst Ihr nichts.