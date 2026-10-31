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So seht Ihr Nashville SC gegen Red Bull New York mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Holt Euch ein zuverlässiges VPN . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

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. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 33 1. Nov. 2026 - 16:30 Geodis Park

Nashville SC empfängt Red Bull New York im Geodis Park. Die reguläre MLS-Saison geht in ihre Schlussphase, und die beiden Teams gehen unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie.

Das Nashville von BJ Callaghan war das herausragende Team der Eastern Conference und geht als bereits feststehender Gewinner des Supporters' Shield in dieses Spiel. Die Form der Mannschaft war außergewöhnlich, und der Heimvorteil im Geodis Park gibt ihr allen Grund zur Zuversicht.

Red Bull New York hat etwas zu beweisen. Die Mannschaft von Michael Bradley steht im Osten auf Platz zehn und kämpft bei nur noch wenigen ausstehenden Spielen der regulären Saison um den Einzug in die Playoffs. Drei Niederlagen in den letzten fünf Partien unterstreichen die Unbeständigkeit, die ihre Saison geprägt hat. Ein 2:0-Sieg gegen Inter Miami und eine jüngste 2:3-Niederlage gegen New England zeigen allerdings, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann.

New Yorks jüngster Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage bei New England Revolution. Das Ergebnis erhöht den Druck auf Bradleys Mannschaft. Sie hat die Qualität, auswärts für Probleme zu sorgen, doch Nashvilles Defensivbilanz und die Fähigkeit der Mannschaft, viele Tore zu erzielen, machen diese Aufgabe schwierig.

Für Nashville ist dies eine Gelegenheit, das Niveau zu halten, das der Mannschaft den Supporters' Shield eingebracht hat, und in bestmöglicher Verfassung in die Playoffs zu gehen. Callaghan wird sich eine souveräne Leistung wünschen, die den Rhythmus und das Selbstvertrauen des Kaders stärkt.

Alles, was Ihr wissen müsst, um diese Partie live zu sehen, erfahrt Ihr hier.

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