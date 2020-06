SSC Napoli vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft das Finale der Coppa Italia

Italien meldet sich mit der ersten Titelentscheidung zurück! Napoli und Juventus tragen das Finale der Coppa Italia aus - hier ist es live zu sehen!

Wer holt sich den Pokal in der ? SSC Napoli und stehen heute Abend im Finale und wollen sich den ersten Titel nach der Coronapause holen. Anstoß ist um 21 Uhr im Stadio Olimpico von Rom.

Der italienische Fußball meldete sich am vergangenen Wochenende mit den Halbfinals zurück. Juventus setzte sich dabei mit 0:0 gegen AC Milan durch (Hinspiel 1:1), Napoli sicherte sich mit einem 1:1 den Einzug ins Finale (Hinspiel 1:0).

Der Sieg in der Coppa Italia könnte den ersten Schritt Richtung Double für Tabellenführer Juventus bedeuten. Napoli hingegen würde sich den ersten Pokalsieg seit 2014 holen.

Das Finale der Coppa Italia solltet Ihr auf keinen Fall verpassen! Lest Euch deshalb alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch! Außerdem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen.

SSC Napoli vs. Juventus Turin heute Abend live: Das Finale der Coppa Italia

Duell SSC Napoli vs. Juventus Turin Datum Mittwoch, 17. Juni 2020 - 21 Uhr Ort Stadio Olimpico, Rom Zuschauer Keine (Geisterspiel)

SSC Napoli vs. Juventus Turin: Wer überträgt das Finale der Coppa Italia heute Abend im LIVE-STREAM?

Wenige Tage bevor die den Betrieb wieder aufnimmt, ermittelt der italienische Verband den Pokalsieger der Saison 2019/2020. Doch wo kann man hierzulande das Spiel live verfolgen?

SSC Napoli vs. Juventus Turin: DAZN überträgt das Finale der Coppa Italia live

Ihr wollt Neapel gegen Juventus live und in voller Länge sehen? Dann müsst Ihr heute Abend DAZN einschalten! Die Streaming-Plattform ist der exklusive Anbieter der Begegnung und überträgt das Geschehen im LIVE-STREAM.

Ab 20.45 Uhr könnt Ihr Euch bei DAZN reinklicken, wenn Euch Moderator Christoph Stadler die Vorberichte präsentiert. Pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr übernehmen Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard das Mikrofon.

Alles was Ihr tun müsst, um die Übertragung sehen zu können, ist ein Abo bei DAZN zu besitzen. Sobald Ihr Euch angemeldet habt, könnt Ihr den LIVE-STREAM auf fast allen Geräten mit stabiler Internetverbindung schauen.

Wer noch kein DAZN-Mitglied ist, kann das Finale heute Abend sogar völlig kostenlos schauen. Alle Neukunden bekommen den ersten Monat der Mitgliedschaft nämlich geschenkt!

im Probemonat habt Ihr genügend Zeit, das Angebot von DAZN in Ruhe zu testen, ehe Ihr das Abo entweder kündigen oder für 11,99 Euro monatlich weiterführen könnt. Alle weiteren wichtigen Informationen zur Registrierung bei DAZN findet Ihr hier!

SSC Napoli vs. Juventus Turin: Wird die Coppa Italia heute Abend live im TV gezeigt?

DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte sichern können - somit steht auch fest, dass kein TV-Sender die Coppa Italia heute Abend überträgt. Wer Napoli gegen Juventus dennoch am Fernseher schauen möchte, kann den LIVE-STREAM von DAZN auch am TV abspielen.

Ladet Euch dafür ganz einfach die kostenlose DAZN-App auf den Smart-TV oder loggt Euch via Playstation, Xbox One oder Amazon Fire TV Stick ein. Sucht dafür nach "DAZN" in Eurem App Store.

Wer noch mehr Infos zum Login bei DAZN braucht, kann hier klicken!

SSC Napoli vs. Juventus Turin: DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr habt heute Abend keine Zeit, die Live-Übertragung zu schauen? Dann bietet Euch DAZN die perfekte Alternative. Schon kurz nach Abpfiff könnt Ihr auf der Plattform nämlich die Highlights zwischen Napoli und Juventus schauen.

Das kurze Video steht anschließend jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Wodurch Ihr wann immer Ihr wollt die besten Szenen von Cristiano Ronaldo, Dries Mertens und Co. anschauen könnt.

Einzige Voraussetzung, um das Video sehen zu können, ist das DAZN-Abo. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr oben, oder unter diesem Link.

SSC Napoli vs. Juventus Turin heute Abend im LIVE-TICKER verfolgen

Goal schaut sich das Finale der Coppa Italia natürlich auch an und schreibt dazu einen LIVE-TICKER. Hier könnt Ihr alles Wichtige zum Spiel nachlesen, solltet Ihr keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM haben.

Der TICKER eignet sich durch seine interessanten Analysen und Statistiken zudem bestens als Ergänzung zum Stream. Klickt Euch über diesen Link zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

SSC Napoli vs. Juventus Turin heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Neapel und Juventus offiziell verkündet wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür rund eine Stunde vor Anpfiff noch einmal rein!

SSC Napoli vs. Juventus Turin: Die Übertragung des Coppa-Italia-Finales im TV und im LIVE-STREAM