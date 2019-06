Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis: "Inter will meine Mannschaft zerstören"

Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis ist unzufrieden mit den offensiven Transfermethoden von Konkurrent Inter Mailand.

Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis kritisiert Inter Mailands aggressive Transferpolitik scharf. "Meine Leute sagen mir, dass Inter meine Mannschaft zerstören will", erklärte der 70-Jährige Corriere dello Sport.

"Sie wollen meine besten Spieler, doch ich haben kein Interesse daran, zu verkaufen – nicht Zielinski und nicht Insigne", meinte er weiter.

Napoli-Boss de Laurentiis: "Sind kein Supermarkt"

De Laurentiis will demnach gar keinen seiner Spieler verkaufen: "Wir sind kein Supermarkt. Unsere Spieler stehen nicht zum Verkauf, außer wir haben jemanden, der das Team verbessern kann."

Inter sicherte sich in der vergangenen Saison am letzten Spieltag den vierten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an der Champions League. In der nächsten Saison wollen die Nerazurri mit Trainer Antonio Conte angreifen. Napoli wurde mit elf Punkten Rückstand auf Meister Juventus Zweiter.