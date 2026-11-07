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Italien Serie A - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 06:30 Diego Armando Maradona

Napoli gegen Lazio wird live auf DAZN übertragen, das die Rechte an allen Spielen der Serie A 2026/27 hält. Hier sind die Möglichkeiten, die Partie zu verfolgen.

Napoli empfängt Lazio im Diego Armando Maradona zu einem Serie-A-Duell, das für beide Mannschaften zu einem heiklen Zeitpunkt kommt, wenn auch aus gegensätzlichen Gründen.

Napoli unter Massimiliano Allegri steckt in einer tiefen Krise. Nach der 0:2-Niederlage gegen Juventus in der Liga kassierte Napoli in der Champions League ein deutliches 1:4 gegen Porto. Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior und Samu per Elfmeter trafen gegen eine Mannschaft, die in der ersten Halbzeit durch McTominay noch ausgeglichen hatte. Das Ergebnis machte interne Spannungen deutlich: Auf dem Platz gerieten De Bruyne und Lucca aneinander, und Allegri steht zunehmend infrage.

Lazio dagegen reist nach zehn Spieltagen als Tabellenführer der Serie A an und hat fünf Siege in Folge gefeiert. Die Mannschaft von Gennaro Gattuso gewann zuletzt mit 2:1 gegen Cagliari und bestätigte damit ihre ausgezeichnete Form.

Der Ausfall von Mattia Zaccagni wiegt für Lazio allerdings schwer. Der Kapitän verletzte sich im Spiel gegen Cagliari an einem Oberschenkel und könnte bis zu einem Monat ausfallen. An seiner Stelle scheint Gattuso Andrea Pinamonti eine Chance von Beginn an geben zu wollen; auch Noslin bleibt eine konkrete Option.

Bei Napoli ist die Liste der Ausfälle dagegen bereits lang: Unter anderem Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres und Spinazzola fehlen weiterhin. Allegri kann wieder auf De Bruyne und Hojlund zurückgreifen, doch die Mannschaft muss zu Geschlossenheit und guten Ergebnissen zurückfinden, bevor die Situation unumkehrbar wird.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wo das Spiel live im TV und im Stream zu sehen ist.

Team-News

Napoli muss zahlreiche Ausfälle verkraften: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo und Olivera fehlen verletzt, Marianucci ist gesperrt. Allegri dürfte Meret im Tor aufbieten, Beukema, Rafa Marín und Rrahmani in der Abwehr, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa und Gilmour im Mittelfeld sowie Hojlund im Angriff.

Lazio muss verletzungsbedingt auf Furlanetto, Gudmundsson und Zaccagni verzichten. Gattuso setzt auf Mandas im Tor, Sutalo, Provstgaard und Floriani Mussolini in der Abwehr, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane und Isaksen im Mittelfeld sowie Noslin und Cancellieri im Angriffstrio.

Aktuelle Form

Napoli holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis ist die deutliche 1:4-Niederlage gegen Porto in der Champions League, auf die zuvor ein 0:2 gegen Juventus in der Serie A folgte. In den fünf betrachteten Spielen erzielte Napoli zwölf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Lazio hat die letzten fünf Ligaspiele allesamt gewonnen und dabei eine bemerkenswerte Offensivleistung gezeigt. Der jüngste Sieg gelang mit 2:1 gegen Cagliari, zuvor hatte Lazio Sassuolo auswärts mit 6:2 überrollt. In diesen fünf Spielen erzielte Gattusos Mannschaft 13 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt, als Napoli auswärts bei Lazio in der Serie A mit 2:0 gewann. In den fünf verfügbaren Duellen siegte Lazio zweimal und Napoli dreimal; im Februar 2025 gab es ein 2:2-Unentschieden. Lazio verlor beide direkten Duelle gegen Napoli in der Serie-A-Saison 2025/26.

Tabelle

In der Serie A steht Lazio an der Tabellenspitze, während Napoli den achten Platz belegt.