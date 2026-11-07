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Italien Serie A
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Diego Armando Maradona
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Napoli gegen Lazio heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

SSC Neapel - Lazio Rom
SSC Neapel
Lazio Rom
Italien Serie A

So seht Ihr das Serie-A-Spiel zwischen Napoli und Lazio: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Diego Armando Maradona

Napoli gegen Lazio wird live auf DAZN übertragen, das die Rechte an allen Spielen der Serie A 2026/27 hält. Hier sind die Möglichkeiten, die Partie zu verfolgen.

Napoli empfängt Lazio im Diego Armando Maradona zu einem Serie-A-Duell, das für beide Mannschaften zu einem heiklen Zeitpunkt kommt, wenn auch aus gegensätzlichen Gründen.

Napoli unter Massimiliano Allegri steckt in einer tiefen Krise. Nach der 0:2-Niederlage gegen Juventus in der Liga kassierte Napoli in der Champions League ein deutliches 1:4 gegen Porto. Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior und Samu per Elfmeter trafen gegen eine Mannschaft, die in der ersten Halbzeit durch McTominay noch ausgeglichen hatte. Das Ergebnis machte interne Spannungen deutlich: Auf dem Platz gerieten De Bruyne und Lucca aneinander, und Allegri steht zunehmend infrage.

Lazio dagegen reist nach zehn Spieltagen als Tabellenführer der Serie A an und hat fünf Siege in Folge gefeiert. Die Mannschaft von Gennaro Gattuso gewann zuletzt mit 2:1 gegen Cagliari und bestätigte damit ihre ausgezeichnete Form.

Der Ausfall von Mattia Zaccagni wiegt für Lazio allerdings schwer. Der Kapitän verletzte sich im Spiel gegen Cagliari an einem Oberschenkel und könnte bis zu einem Monat ausfallen. An seiner Stelle scheint Gattuso Andrea Pinamonti eine Chance von Beginn an geben zu wollen; auch Noslin bleibt eine konkrete Option.

Bei Napoli ist die Liste der Ausfälle dagegen bereits lang: Unter anderem Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres und Spinazzola fehlen weiterhin. Allegri kann wieder auf De Bruyne und Hojlund zurückgreifen, doch die Mannschaft muss zu Geschlossenheit und guten Ergebnissen zurückfinden, bevor die Situation unumkehrbar wird.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wo das Spiel live im TV und im Stream zu sehen ist.

Team-News

SSC Neapel vs Lazio Rom Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-1-1
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
Aufstellung
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ
4-3-3
A. MeretA. MeretS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourM. PolitanoM. PolitanoN. LangN. LangRasmus HöjlundRasmus HöjlundC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardA. PedrazaA. PedrazaR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneK. TaylorK. TaylorA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ
3-5-1-1
SSC Neapel

Startelf

Lazio Rom

Trainer

  • M. Allegri
  • G. Gattuso

Napoli muss zahlreiche Ausfälle verkraften: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo und Olivera fehlen verletzt, Marianucci ist gesperrt. Allegri dürfte Meret im Tor aufbieten, Beukema, Rafa Marín und Rrahmani in der Abwehr, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa und Gilmour im Mittelfeld sowie Hojlund im Angriff.

Lazio muss verletzungsbedingt auf Furlanetto, Gudmundsson und Zaccagni verzichten. Gattuso setzt auf Mandas im Tor, Sutalo, Provstgaard und Floriani Mussolini in der Abwehr, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane und Isaksen im Mittelfeld sowie Noslin und Cancellieri im Angriffstrio.

Aktuelle Form

NAP

NAP - Form

BOD
S4-3
ROM
U3-3
MON
S1-4
JUV
N2-0
POR
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
12/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LAZ

LAZ - Form

MON
S3-1
JUV
S0-3
PAR
S2-1
SAS
S2-6
CGL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Napoli holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis ist die deutliche 1:4-Niederlage gegen Porto in der Champions League, auf die zuvor ein 0:2 gegen Juventus in der Serie A folgte. In den fünf betrachteten Spielen erzielte Napoli zwölf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Lazio hat die letzten fünf Ligaspiele allesamt gewonnen und dabei eine bemerkenswerte Offensivleistung gezeigt. Der jüngste Sieg gelang mit 2:1 gegen Cagliari, zuvor hatte Lazio Sassuolo auswärts mit 6:2 überrollt. In diesen fünf Spielen erzielte Gattusos Mannschaft 13 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

SSC NeapelUnentschiedenLazio Rom
1
1
3
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
END
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
0
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
END
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
END
Italien Coppa Italia
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
3
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
END
5Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt, als Napoli auswärts bei Lazio in der Serie A mit 2:0 gewann. In den fünf verfügbaren Duellen siegte Lazio zweimal und Napoli dreimal; im Februar 2025 gab es ein 2:2-Unentschieden. Lazio verlor beide direkten Duelle gegen Napoli in der Serie-A-Saison 2025/26.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241713+414
N
S
U
N
S
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
S
U
N
N
N
16
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
N
N
N
N
U
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
VenedigVenedigVEN
11209821-136
S
N
N
N
S
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
N
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A steht Lazio an der Tabellenspitze, während Napoli den achten Platz belegt.

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