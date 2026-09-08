SSC Napoli gegen Arsenal: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli und Arsenal stoßen am 9. September 2026 um 19:00 GMT an (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Europäischer Kracher unter den Lichtern von Neapel

SSC Napoli kehrt nach Hause zurück und empfängt den englischen Giganten Arsenal im Stadio Diego Armando Maradona zum Auftakt seiner Ligaphasen-Kampagne in der UEFA Champions League. Nach einer herzzerreißenden Niederlage in der Liga am Wochenende wollen die Partenopei ihre leidenschaftlichen Heimfans nutzen, um sich neu zu sortieren und wichtige frühe Punkte zu sichern. Für Arsenal bietet die Reise nach Italien mit einer makellosen Ligabilanz im Rücken eine goldene Gelegenheit, sich vom ersten Pfiff an als Anwärter in der Gruppe zu behaupten.

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Spätes Drama der Partenopei im San Siro

SSC Napoli geht in den Mittwochabend mit dem Ziel, die defensiven Schwächen zu beheben, nachdem die Mannschaft am 3. Spieltag der Serie A (5. September) auswärts bei Inter Mailand eine dramatische 2:3-Niederlage hinnehmen musste. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Matteo Politano und Rasmus Højlund früh im zweiten Durchgang und verschafften Napoli eine komfortable 2:0-Führung. Inter antwortete jedoch mit drei unbeantworteten Toren, gekrönt von einem Siegtreffer von Lautaro Martínez in der 90. Minute, wodurch die Mannschaft von Massimiliano Allegri mit leeren Händen dastand und darauf brennt, ihre strukturelle Ordnung zurückzugewinnen.

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Havertz und Ødegaard führen Arsenals Derby-Comeback an

Arsenal reist mit maximalem Momentum nach Neapel, nachdem die Mannschaft am 3. Spieltag der Premier League (6. September) im Emirates Stadium einen packenden 2:1-Sieg gegen den Londoner Rivalen Chelsea erkämpft hat. Nach dem Gegentor in der zweiten Minute kämpfte sich die Mannschaft von Mikel Arteta zurück: Kai Havertz glich aus, bevor Kapitän Martin Ødegaard kurz nach der Halbzeit den Siegtreffer erzielte. Der Sieg bedeutet den perfekten Start in die nationale Saison mit drei Erfolgen in Serie und zeigt die Härte und taktische Reife, die für schwierige Europapokale nötig sind.

Einsätze im Stadio Diego Armando Maradona: Europäischer Härtetest unter Druck

Duelle zwischen diesen beiden Teams stehen für gegensätzliche taktische Philosophien, wobei Napolis direkte Konteranlagen Arsenals methodische Ballbesitzkontrolle herausfordern. Das physische Duell zwischen Rasmus Højlund und Gabriel Magalhães wird ein zentraler Schwerpunkt sein, während Arsenals Mittelfeldduo aus Declan Rice und Martin Ødegaard das Tempo gegen Stanislav Lobotka bestimmen will. Da im erweiterten Champions-League-Format Nuancen über das Weiterkommen entscheiden, verspricht das Duell am Mittwoch vom Anpfiff an intensive Dramatik.

Mögliche Startaufstellungen

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Teamnews & Kader

Massimiliano Allegri steht in dieser Partie bei Napoli an der Seitenlinie, allerdings liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und auch keine wahrscheinliche Aufstellung wurde veröffentlicht. Nähere Updates werden näher am Anpfiff ergänzt, sobald der Klub offizielle Kadernews bekannt gibt.

Mikel Arteta benennt seine Arsenal-Mannschaft, wobei aktuell ähnlich wenige bestätigte Informationen verfügbar sind. Weder Verletzungen noch Sperren wurden offiziell aufgeführt, und auch keine voraussichtliche Startelf wurde veröffentlicht. Weitere Teamnews werden vor dem Spiel erwartet.

Form

Napoli geht mit einer Bilanz von S-S-U-S-N aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel, wobei zwei dieser Siege in Testspielen der Saisonvorbereitung zustande kamen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Heimniederlage gegen Como in der Serie A am 30. August, eine Pleite nach dem positiven 2:0-Auswärtssieg bei Genoa in der Vorwoche. In diesen fünf Spielen erzielte Napoli 12 Tore und kassierte sieben, wobei der 6:2-Erfolg in der Saisonvorbereitung gegen Aris Thessaloniki in Sachen Offensivpower das herausragende Resultat war.

Arsenal reist mit fünf Siegen aus fünf Spielen in allen Wettbewerben an. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg bei Aston Villa in der Premier League am 31. August, und seit Saisonbeginn hat die Mannschaft keinen Punkt abgegeben. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore und kassierte nur eines, bei durchweg starker Defensivbilanz. Zwei Zu-null-Spiele in Folge im Pflichtspielbetrieb unterstreichen die Stabilität, die Arteta in der Abwehr aufgebaut hat.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 18. April 2019 in der Europa League statt, als Arsenal mit einem 1:0 im Diego Armando Maradona Stadium das Weiterkommen perfekt machte. Arsenal gewann beide Spiele dieses Duells, nachdem Napoli eine Woche zuvor im Emirates mit 2:0 besiegt worden war. Die beiden Klubs trafen auch 2013 in der Gruppenphase der Champions League aufeinander, wobei jeweils die Heimteams ihre Partien mit 2:0 gewannen. In den fünf erfassten Duellen holte jede Seite zwei Siege, eine Partie endete unentschieden.