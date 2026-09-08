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Napoli gegen Arsenal: Alles, was ihr zur Vorschau auf das UEFA-Champions-League-Spiel wissen müsst

SSC Neapel - FC Arsenal
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FC Arsenal

Umfassende Spielvorschau auf SSC Neapel gegen Arsenal in der UEFA Champions League. Wir analysieren die Ergebnisse der nationalen Ligen vom Wochenende, die jüngste Form und die wichtigsten Themen vor diesem Duell am Mittwochabend im Stadio Diego Armando Maradona.

SSC Napoli gegen Arsenal: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 1
Diego Armando Maradona

SSC Napoli und Arsenal stoßen am 9. September 2026 um 19:00 GMT an (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Europäischer Kracher unter den Lichtern von Neapel

SSC Napoli kehrt nach Hause zurück und empfängt den englischen Giganten Arsenal im Stadio Diego Armando Maradona zum Auftakt seiner Ligaphasen-Kampagne in der UEFA Champions League. Nach einer herzzerreißenden Niederlage in der Liga am Wochenende wollen die Partenopei ihre leidenschaftlichen Heimfans nutzen, um sich neu zu sortieren und wichtige frühe Punkte zu sichern. Für Arsenal bietet die Reise nach Italien mit einer makellosen Ligabilanz im Rücken eine goldene Gelegenheit, sich vom ersten Pfiff an als Anwärter in der Gruppe zu behaupten.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Spätes Drama der Partenopei im San Siro

SSC Napoli geht in den Mittwochabend mit dem Ziel, die defensiven Schwächen zu beheben, nachdem die Mannschaft am 3. Spieltag der Serie A (5. September) auswärts bei Inter Mailand eine dramatische 2:3-Niederlage hinnehmen musste. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Matteo Politano und Rasmus Højlund früh im zweiten Durchgang und verschafften Napoli eine komfortable 2:0-Führung. Inter antwortete jedoch mit drei unbeantworteten Toren, gekrönt von einem Siegtreffer von Lautaro Martínez in der 90. Minute, wodurch die Mannschaft von Massimiliano Allegri mit leeren Händen dastand und darauf brennt, ihre strukturelle Ordnung zurückzugewinnen.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz und Ødegaard führen Arsenals Derby-Comeback an

Arsenal reist mit maximalem Momentum nach Neapel, nachdem die Mannschaft am 3. Spieltag der Premier League (6. September) im Emirates Stadium einen packenden 2:1-Sieg gegen den Londoner Rivalen Chelsea erkämpft hat. Nach dem Gegentor in der zweiten Minute kämpfte sich die Mannschaft von Mikel Arteta zurück: Kai Havertz glich aus, bevor Kapitän Martin Ødegaard kurz nach der Halbzeit den Siegtreffer erzielte. Der Sieg bedeutet den perfekten Start in die nationale Saison mit drei Erfolgen in Serie und zeigt die Härte und taktische Reife, die für schwierige Europapokale nötig sind.

Einsätze im Stadio Diego Armando Maradona: Europäischer Härtetest unter Druck

Duelle zwischen diesen beiden Teams stehen für gegensätzliche taktische Philosophien, wobei Napolis direkte Konteranlagen Arsenals methodische Ballbesitzkontrolle herausfordern. Das physische Duell zwischen Rasmus Højlund und Gabriel Magalhães wird ein zentraler Schwerpunkt sein, während Arsenals Mittelfeldduo aus Declan Rice und Martin Ødegaard das Tempo gegen Stanislav Lobotka bestimmen will. Da im erweiterten Champions-League-Format Nuancen über das Weiterkommen entscheiden, verspricht das Duell am Mittwoch vom Anpfiff an intensive Dramatik.

Mögliche Startaufstellungen

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Teamnews & Kader

SSC Neapel vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosRasmus HöjlundRasmus HöjlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Neapel

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Massimiliano Allegri steht in dieser Partie bei Napoli an der Seitenlinie, allerdings liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und auch keine wahrscheinliche Aufstellung wurde veröffentlicht. Nähere Updates werden näher am Anpfiff ergänzt, sobald der Klub offizielle Kadernews bekannt gibt.

Mikel Arteta benennt seine Arsenal-Mannschaft, wobei aktuell ähnlich wenige bestätigte Informationen verfügbar sind. Weder Verletzungen noch Sperren wurden offiziell aufgeführt, und auch keine voraussichtliche Startelf wurde veröffentlicht. Weitere Teamnews werden vor dem Spiel erwartet.

Form

NAP

NAP - Form

CEL
U1-1
ARI
S6-2
GEN
S0-2
COM
N1-2
INT
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ARS

ARS - Form

COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
CHE
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Napoli geht mit einer Bilanz von S-S-U-S-N aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel, wobei zwei dieser Siege in Testspielen der Saisonvorbereitung zustande kamen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Heimniederlage gegen Como in der Serie A am 30. August, eine Pleite nach dem positiven 2:0-Auswärtssieg bei Genoa in der Vorwoche. In diesen fünf Spielen erzielte Napoli 12 Tore und kassierte sieben, wobei der 6:2-Erfolg in der Saisonvorbereitung gegen Aris Thessaloniki in Sachen Offensivpower das herausragende Resultat war.

Arsenal reist mit fünf Siegen aus fünf Spielen in allen Wettbewerben an. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg bei Aston Villa in der Premier League am 31. August, und seit Saisonbeginn hat die Mannschaft keinen Punkt abgegeben. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore und kassierte nur eines, bei durchweg starker Defensivbilanz. Zwei Zu-null-Spiele in Folge im Pflichtspielbetrieb unterstreichen die Stabilität, die Arteta in der Abwehr aufgebaut hat.

Direkter Vergleich

Head to Head

SSC NeapelUnentschiedenFC Arsenal
1
1
3
Europa League
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Europa League
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FC Arsenal
ARS
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Champions League
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SSC Neapel
NAP
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
END
Champions League
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FC Arsenal
ARS
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Klub Freundschaftsspiele
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 18. April 2019 in der Europa League statt, als Arsenal mit einem 1:0 im Diego Armando Maradona Stadium das Weiterkommen perfekt machte. Arsenal gewann beide Spiele dieses Duells, nachdem Napoli eine Woche zuvor im Emirates mit 2:0 besiegt worden war. Die beiden Klubs trafen auch 2013 in der Gruppenphase der Champions League aufeinander, wobei jeweils die Heimteams ihre Partien mit 2:0 gewannen. In den fünf erfassten Duellen holte jede Seite zwei Siege, eine Partie endete unentschieden.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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