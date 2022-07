Napoli-Boss bestätigt: Kein Bayern-Angebot für Victor Osimhen

Victor Osimhen als Nachfolger von Robert Lewandowski? Der Napoli-Boss entkräftet dieses Gerücht während einer Pressekonferenz.

Der FC Bayern München hat kein Angebot für Napoli-Stürmer Victor Osimhen abgegeben. Das sagte Cristiano Giuntoli, der Sportdirektor der Süditaliener. "Wir haben vom FC Bayern kein Angebot für Victor Osimhen erhalten", bestätigte er bei einer Pressekonferenz.

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona war der Angreifer als ein möglicher Nachfolger beim FC Bayern gehandelt worden.

Napoli fordert für Osimhen wohl mehr als 100 Millionen Euro

Angeblich fordert Napoli eine dreistellige Millionensumme für den Nigerianer, denn der Klub 2020 für 75 Millionen Euro aus Lille geholt hat.

In der Bundesliga stürmte Osimhen zuvor auch schon für den VfL Wolfsburg, für den er in 14 Partien in Deutschlands höchster Spielklasse torlos blieb.