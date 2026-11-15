So seht Ihr Namibia gegen Kamerun mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website des Sportrechteinhabers oder öffnet seine offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Namibia empfängt Kamerun in der Afrika-Cup-Qualifikation. Nach einem überzeugenden Auftritt im ersten Duell reist Kamerun als klarer Favorit an.

Das von David Pagou betreute Kamerun führt die Gruppe G an und ist in starker Form. Der 2:0-Sieg gegen Namibia im Hinspiel Anfang dieses Monats unterstrich die Qualität der Mannschaft. Wettbewerbsübergreifend hat sie nun vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen.

Für Namibia ist die Lage schwieriger. Die Mannschaft von Collin Benjamin hat drei ihrer letzten fünf Spiele verloren, darunter die Niederlage gegen Kamerun und ein deutliches 0:6 gegen Russland in einem Freundschaftsspiel. Derzeit liegt Namibia auf dem dritten Platz der Gruppe.

Namibia hat zuletzt aber auch gezeigt, dass es auf diesem Niveau mithalten kann. Ein 1:0-Sieg gegen Kongo im September bewies, dass die Mannschaft Ergebnisse erkämpfen kann. Für ein Team, das Punkte braucht, wird auch der Heimvorteil wichtig sein.

Kameruns Bilanz gegen Namibia in diesem Qualifikationszyklus ist stark. Ein Unentschieden in Windhoek im November 2024 bleibt der einzige Punkt, den Namibia aus den jüngsten Duellen der beiden Mannschaften geholt hat. Das Team von Pagou will seine Position an der Spitze festigen.

Angesichts der enger werdenden Abstände in der Gruppe und der Qualifikationsplätze, die auf dem Spiel stehen, braucht Namibia hier ein Ergebnis. Kamerun kann dagegen geduldig auf seine Chancen warten und sie konsequent nutzen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses Afrika-Cup-Qualifikationsspiel zu sehen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Aktuelle Empfangsmöglichkeiten in Eurer Region findet Ihr im lokalen TV-Programm oder auf den Plattformen der offiziellen Sender.

Personal und Kader