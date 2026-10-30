Nächstes Transferdrama im Sommer? Wichtige Klausel dürfte bei Noah Atubolu für Erleichterung sorgen

Noah Atubolu ist aktuell noch vom SC Freiburg an Eintracht Frankfurt verliehen. Die Bedingungen für einen festen Transfer sind aber mehr als realistisch.

Wie die Bild berichtet, greift die bei dem Leih-Wechsel des Torhüters im Sommer vereinbarte Kaufpflicht bereits, wenn die Eintracht den Klassenerhalt schafft. Mit Blick auf Ansprüche und Kaderqualität der Hessen ein Ziel, das sie trotz des problematischen Saisonstarts und aktuell nur Tabellenplatz 14 mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen werden.

Hatte Frankfurt Ende August eine Million Euro Leihgebühr nach Freiburg überwiesen, würden bei einem fixen Transfer kommenden Sommer weitere zwölf Millionen Euro an Ablöse fällig werden. An die Eintracht soll Atubolu dann bis 2031 gebunden werden, den entsprechenden Vertrag hatte der kürzlich abgewanderte Ex-Sportchef Markus Krösche noch ausgehandelt.

Sommer 2026 verlief für Atubolu ziemlich turbulent

Bevor er bei der SGE unterkam, hatte Atubolu einen ziemlich turbulenten Sommer erlebt. Da er sich gegen eine Verlängerung seines noch bis 2028 datierten Vertrages in Freiburg entschieden hatte, war bereits unmittelbar nach Ablauf der vergangenen Saison klar, dass das Eigengewächs kein Spiel mehr für seinen Ausbildungsklub absolvieren würde. Der SCF hatte in Mio Backhaus, der für zwölf Millionen Euro Ablöse von Werder Bremen kam, frühzeitig einen Ersatz verpflichtet.

Nächste Spiele SGE Bundesliga 11:30 HSV Ansehen

Das Problem: Angebote für Atubolu flatterten keineswegs so schnell und zahlreich ein, wie sich der ehemalige deutsche U21-Nationalkeeper das erhofft hatte. "Er hat sich komplett verzockt", schrieb die Sport Bild Anfang Juni, als es für Atubolu in Freiburg schon kein Zurück mehr gab.

Getty Images

Der 24-Jährige träumte von einem Wechsel in die Premier League, mehrere entsprechende Deals platzten allerdings im Verlauf des Sommers. Und so dauerte es bis Ende August, ehe Atubolu mit der Eintracht doch noch einen neuen Verein fand. Bei den Hessen hatte sich in den Wochen zuvor herauskristallisiert, dass man doch nicht mit Kaua Santos als Nummer eins in die Saison gehen wollte.

Noah Atubolu debütierte einen Tag nach Transfer für die Eintracht

Atubolu debütierte nur einen Tag nach seinem Transfer zum Bundesliga-Auftakt bei Union Berlin (3:3) im Eintracht-Tor. Bisher hat er wettbewerbsübergreifend acht Spiele für Frankfurt absolviert, laut Bild hat er sich in der Main-Metropole bereits bestens eingelebt. So soll er schon jetzt zum Mannschaftsrat gehören.

Den Traum von der Premier League hat Atubolu selbstredend weiterhin, dennoch spricht derzeit einiges für eine langfristige Zukunft in Frankfurt. Dazu passt auch, dass der gebürtige Freiburger keine Ausstiegsklausel besitzen soll.