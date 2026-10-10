Borussia Dortmund ist angeblich einer der Klubs, die die Entwicklung von Flavio Goncalves von Sporting CP genau verfolgen. Das berichtet fussball-news. Dem Bericht zufolge hätten die Scouts zahlreicher europäischer Top-Vereine die Leistungen des 19-Jährigen in den Liga-Spielen der Lissaboner im August und September vor Ort genau beobachtet.

Neben dem BVB sollen aus der Bundesliga auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig stark am Offensivspieler interessiert sein, konkrete Gespräche mit dem Klub oder dem Spieler habe es aber noch nicht gegeben. Sporting will das Mega-Talent ohnehin nicht abgeben, sondern viel lieber den bis 2030 laufenden Vertrag noch einmal um eine Saison verlängern - inklusive Gehaltserhöhung.

BVB interessiert? Flavio Goncalves hat hohe Ausstiegsklausel

Die in Portugal obligatorische Ausstiegsklausel liegt bei Flavio Goncalves aktuell schon bei 60 Millionen Euro - und damit für die drei Bundesligisten außerhalb ihrer finanziellen Reichweite.

Flavio Goncalves glänzt in dieser Saison bislang: In sieben Pflichtspielen kommt der in Frankreich geborene und aufgewachsene Linksaußen auf drei Tore und eine Vorlage. Vor anderthalb Wochen debütierte er für Portugals U21-Nationalmannschaft.