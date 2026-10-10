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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

Nächstes Mega-Talent für den BVB? Borussia Dortmund beobachtet offenbar 60-Millionen-Mann

Bundesliga
Transfers
F. Goncalves
Borussia Dortmund
Sporting CP

Seine Ausstiegsklausel liegt bei 60 Millionen Euro und der BVB ist wohl einer von mehreren namhaften Klubs, die ihn genau im Blick haben.

Borussia Dortmund ist angeblich einer der Klubs, die die Entwicklung von Flavio Goncalves von Sporting CP genau verfolgen. Das berichtet fussball-news. Dem Bericht zufolge hätten die Scouts zahlreicher europäischer Top-Vereine die Leistungen des 19-Jährigen in den Liga-Spielen der Lissaboner im August und September vor Ort genau beobachtet.

Neben dem BVB sollen aus der Bundesliga auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig stark am Offensivspieler interessiert sein, konkrete Gespräche mit dem Klub oder dem Spieler habe es aber noch nicht gegeben. Sporting will das Mega-Talent ohnehin nicht abgeben, sondern viel lieber den bis 2030 laufenden Vertrag noch einmal um eine Saison verlängern - inklusive Gehaltserhöhung.

BVB interessiert? Flavio Goncalves hat hohe Ausstiegsklausel

Die in Portugal obligatorische Ausstiegsklausel liegt bei Flavio Goncalves aktuell schon bei 60 Millionen Euro - und damit für die drei Bundesligisten außerhalb ihrer finanziellen Reichweite.

Flavio Goncalves glänzt in dieser Saison bislang: In sieben Pflichtspielen kommt der in Frankreich geborene und aufgewachsene Linksaußen auf drei Tore und eine Vorlage. Vor anderthalb Wochen debütierte er für Portugals U21-Nationalmannschaft.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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