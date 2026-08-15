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Oliver Maywurm

Nächstes Kapitel in der Transferposse: Julian Alvarez ergreift drastische Maßnahme, um Wechsel zum FC Barcelona zu erzwingen

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Landet Julian Alvarez bis zum Ende des Transferfensters noch beim FC Barcelona? Der Stürmer tut jedenfalls alles dafür.

Die Transferposse rund um Atletico Madrids Stürmerstar Julian Alvarez hat die nächste Eskalationsstufe erreicht.

Alvarez, der unbedingt zum FC Barcelona wechseln möchte, stand beim 2:1-Testspielsieg Atleticos bei Olympique Marseille am Freitag nicht im Kader. Einem Bericht des argentinischen TV-Senders TyC Sports zufolge geschah das auf ausdrücklichen Wunsch von Alvarez. Er habe Trainer Diego Simeone darum gebeten, nicht mehr für Atletico spielen zu müssen.

Zudem sollen die Berater des Torjägers von den Verantwortlichen des spanischen Topklubs um Geschäftsführer Miguel Angel Gil dringend ein zeitnahes Gespräch einfordern. Die Position des Alvarez-Lagers ist dabei klar: Ein Wechsel zu Barca, das den Argentinier zu seinem Wunschspieler für die Offensive auserkoren hat, soll möglichst schnell möglich gemacht werden.

Bereits unmittelbar nach Alvarez' Rückkehr aus dem WM-Urlaub Anfang der Woche hatte es Schlagzeilen gehagelt. Laut Mundo Deportivo wollte der 26-Jährige das Gespräch mit Simeone und Gil schon am Montag suchen, habe jedoch keinen der Beiden am Trainingszentrum angetroffen. Dem Bericht zufolge sei Alvarez deshalb "explodiert" und stocksauer gewesen, habe zudem den anwesenden Personen gegenüber betont, nicht mehr für Atleti auflaufen zu wollen. Im äußersten Fall könnte er dem Vernehmen nach sogar in einen Trainingsstreik treten.

Atletico lehnte wohl Mega-Angebot des FC Barcelona für Julian Alvarez ab

Die Transferposse um Alvarez zieht sich bereits seit Wochen hin. Ein Angebot in Höhe von 120 Millionen Euro aus Barcelona soll Atletico abgelehnt haben, pocht auf die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 500 Millionen Euro. Alvarez' Vertrag in Madrid läuft noch bis 2030.

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Wie es nun weiter geht? Trainer Simeone würde beim Ligastart zuhause gegen Malaga am Mittwoch gerne auf Alvarez bauen, doch daraus wird wohl nichts. Laut TyC Sports schließt der argentinische Nationalspieler einen Einsatz aus, da er sich mental nicht dazu in der Lage fühle. Aufgrund der Wechselspekulationen drohen ihm schließlich wütende Reaktionen der Atletico-Fans.

Alvarez war 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach Madrid gewechselt und ist einer der wichtigsten Spieler bei Atletico. Vergangene Saison waren ihm wettbewerbsübergreifend in 49 Einsätzen 20 Tore und neun Assists gelungen.

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