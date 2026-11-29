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Mit 1:8 geht Schalke gegen Paderborn baden. Einen Tag später gehen auch die Amateure baden.

Nach der 1:8-Pleite des FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn in der Bundesliga hat tags darauf auch die zweite Mannschaft der Knappen eine böse Klatsche gegen die Ostwestfalen kassiert.

Die Schalker Amateure verloren ihr Duell in der Regionalliga West gegen Paderborn II mit 1:5 (0:2). Dabei zerlegte Ex-Bayern-Talent Oliver Batista Meier S04 beinahe im Alleingang. Dem Sommer-Neuzugang gelang ein Dreierpack für die Reserve des SCP (17. Minute, Foulelfmeter/33./60.).

Die weiteren Tor für Paderborn erzielte Albert Millgramm (78.) und Luka Duric (83.), für die Königsblauen war lediglich der türkische U20-Nationalspieler Ayman Gulasi (47.) erfolgreich. In der Tabelle der Regionalliga West kletterte Paderborn II auf sechs nach vorne, Schalkes Amateure liegen nach 18 Spieltagen auf dem zwölften Rang.

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Tags zuvor hatten auch die Profis der Knappen eine empfindliche Pleite gegen Paderborn kassiert. Nach dem 1:8 (0:3)-Debakel aus königsblauer Sicht ließ auch der sonst stets optimistische S04-Trainer Miron Muslic seiner Verzweiflung freien Lauf.

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"Es ist eine Schande, und ich fühle große Scham. Wir haben sehr viele Schalker auf die Knochen blamiert", wetterte der Österreicher und ging mit seinen Spielern hart ins Gericht: "Die Mannschaft zerstört gerade im Eiltempo das, was wir uns gemeinsam über die letzten eineinhalb Jahre hart erarbeitet haben. In der jetzigen Konstellation haben wir keine Bundesliga-Tauglichkeit."

Getty Images

Aussagen von Miron Muslic nach Schalker Debakel in der Kritik

Die sich zuspitzende Krise mit dem neunten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg könnte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen. Nicht nur schluckten die Schalker gegen Paderborn in einem Spiel mehr Tore, als sie selbst bisher in der laufenden Saison geschossen haben. Ausgerechnet eine Woche vor dem ersten Revierderby seit drei Jahren gegen Borussia Dortmund kassierte Schalke die höchste Niederlage seit dem 0:8 im September 2020 beim FC Bayern.

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Muslic, der sein Team in den vergangenen Wochen stets in Schutz genommen hatte, ging daher hart mit seinen Spielern ins Gericht. "Egal was wir als Staff probieren, es fruchtet nicht", klagte der 44-Jährige: "Bis auf Loris Karius schafft es keiner, an sein Leistungslimit zu kommen. Keiner der Führungsspieler ist in der Lage, die Mannschaft zu führen."

Es waren harte Aussagen des Schalker Coaches, die nicht überall gut ankamen: "Ich hätte ihn nach dem Interview sofort entlassen", sagte der ehemalige Bundesligaprofi Stefan Schnoor im Doppelpass bei Sport1 und erklärte diese Meinung mit Muslics Ratlosigkeit, die er während seiner Brandrede selbst offen zugegeben hatte.

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"Er hat sinngemäß gesagt: 'Seit Anfang der Saison machen wir mit meinem Staff alles Mögliche und die Mannschaft nimmt es nicht an'", führte Schnoor seine kontroverse Meinung aus.