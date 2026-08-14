Nächster spektakulärer Transfer bei Trabzonspor? Alter Bekannter von Mohamed Salah soll offenbar kommen

Nach Mohamed Salah könnte zeitnah der nächste namhafte Ex-Liverpool-Star bei Trabzonspor landen.

Wie der renommierte türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat Trabzon eine Einigung mit Stürmer Darwin Nunez erzielt. Die möglicherweise komplizierten Verhandlungen mit dessen Verein Al-Hilal dauern demnach allerdings noch an.

Schließlich hat der saudi-arabische Topklub erst im vergangenen Jahr 53 Millionen Euro Ablöse für Nunez an den FC Liverpool bezahlt. Der Vertrag des Uruguayers ist noch bis 2028 gültig, dementsprechend will Al-Hilal ihn sicherlich nicht unter Wert verkaufen. Wie hoch die Ablösevorstellungen sind, geht aus Sabuncuoglus Bericht nicht hervor.

Gehaltstechnisch würde sich Nunez im Falle eines Wechsels zum Tabellendritten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison jedenfalls einschränken müssen. Soll er bei Al-Hilal rund 15 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen, könnte Trabzonspor ihm dem Vernehmen nach maximal acht Millionen Euro jährlich bieten.

Wechsel zu Trabzonspor? Bei Al-Hilal wurde Darwin Nunez aussortiert

Grundsätzlich ist Al-Hilal derweil absolut offen für einen Verkauf von Nunez. Schließlich wurde der 27-Jährige Anfang Februar nach der Ankunft von Karim Benzema kurzerhand aussortiert.

Aufgrund der strengen Ausländerregelung in der Saudi Pro League musste Al-Hilal einen ausländischen Spieler aus dem Kader für die heimische Liga streichen und entschied sich dabei für Nunez. Der Angreifer machte bis Mitte Februar nur noch zwei Spiele in der AFC Champions League, ist nun seit einem halben Jahr ohne Pflichtspieleinsatz. Zuvor waren ihm in 24 Partien für Al-Hilal neun Tore und fünf Assists gelungen.

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Bei Trabzonspor würde Nunez auf einen berühmten alten Bekannten treffen. Zwischen 2022 und 2025 spielte der uruguayische Nationalspieler in Liverpools Offensive an der Seite von Mohamed Salah, der nach seinem Abschied von der Anfield Road vor kurzem ablösefrei und unter viel Aufhebens in Trabzon unterschrieben hat.

Kann Trabzonspor Galatasaray und Co. ärgern?

Mit dem Ägypter und möglicherweise Nunez will der Traditionsklub aus dem Nordosten der Türkei die Istanbuler Vereine um Serienchampion Galatasaray ärgern und den ersten Meistertitel seit 2022 anpeilen.

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Als Transfermodell soll Trabzonspor bei Nunez derweil eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Sinn haben. Ob sich Al-Hilal darauf einlässt, bleibt abzuwarten.

Mit der ungefähr zu erwartenden Ablöse würde Nunez jedenfalls als neunter Fußballer der Geschichte die Marke von 200 Millionen Euro knacken, was die im Laufe seiner Karriere für ihn gezahlten Ablösesummen angeht. Mindestens 16 Millionen Euro wären dafür nötig. Bis dato wurden für den Ex-Liverpooler insgesamt 184 Millionen Euro gezahlt.