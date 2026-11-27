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Das Drama um Jamal Musiala setzt sich fort: Der FC Bayern verkündete den nächsten bitteren Rückschlag für den so gebeutelten Offensivstar.

Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bestätigte, erlitt der 23-jährige Offensivspieler schon wieder eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird "bis auf Weiteres" ausfallen. Medienberichten zufolge wird Musiala vier bis sechs Wochen fehlen. Damit dürfte er sein Comeback erst nach der Winterpause feiern.

Die identische Verletzung hatte sich Musiala bereits beim Aufwärmen vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft Mitte September gegen die Niederlande zugezogen, woraufhin er rund zwei Monate ausfiel.

Erst vergangenen Freitag feierte Musiala beim 1:1 gegen den 1. FC Köln per Einwechslung sein Comeback. Auch gegen Lille wurde er eingewechselt und stand dann bis zum Abpfiff auf dem Platz, dabei brach die alte Verletzung aber offenbar wieder auf.

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Musiala und der FC Bayern im öffentlichen (und einseitigen) Clinch

Musiala dominierte zuletzt die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und vor allem Karl-Heinz Rummenigge - wie Hoeneß Teil des Aufsichtsrats - äußerten nacheinander und mit zunehmender Schärfe öffentlich Zweifel darüber, ob er wegen seiner neurologischen Dysfunktion jemals wieder seine einstige Topform erreichen wird. Sofern sich diese Befürchtungen bewahrheiten, müsse über eine Anpassung seines hochdotierten Vertrags gesprochen werden.

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Die Wortmeldungen der Bosse stießen in der breiten Fußball-Öffentlichkeit auf reichlich Unverständnis. Am Dienstag kam es am Vereinsgelände an der Säbener Straße zu einer Aussprache zwischen der Führungsriege des FC Bayern und Musialas Beraterteam von der Agentur 11WINS. Anschließend veröffentlichten die Münchner eine offizielle Stellungnahme, in der von einem "konstruktiven Austausch" zwischen den beiden Seiten die Rede war.

Auf diese Deeskalation am Mittwochmorgen folgte nach der Pleite in Lille am Abend der nächste Knall. Vize-Kapitän Joshua Kimmich solidarisierte sich mit seinem Teamkollegen und attackierte die Klub-Granden mit harten Worten. Deren Vorgehen in der Causa sei "ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like".