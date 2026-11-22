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Desire Doue wird PSG voraussichtlich für den Rest der Saison fehlen.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Desire Doue von PSG hat sich schwer verletzt. Wie Paris Saint-Germain am Sonntag mitteilte, erlitt der Angreifer beim Spiel gegen den OGC Nizza einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Doue werde noch vor Ende des Monats operiert.

Damit dürfte die Saison für den jungen Franzosen gelaufen sein. Doue hatte sich in der 38. Minute bei einem Richtungswechsel ohne Gegnereinwirkung das Knie verdreht. Anschließend sank er zu Boden, schrie vor Schmerzen und hatte Tränen in den Augen. Der 21-Jährige wurde kurz danach unter dem Applaus aller Spieler, Fans und sogar des Schiedsrichters mit einer Trage vom Platz gebracht.

"An deiner Seite, Desire", posteten die Pariser in den Sozialen Medien, bei den Titelmissionen des Klubs wird der Flügelspieler fehlen: An den beiden Triumphen in der Königsklasse 2025 und 2026 war Doue entscheidend beteiligt.

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Für PSG ist es zugleich der zweite große Verletzungsschock in dieser Saison. Erst vor rund einem Monat hatte sich Khvicha Kvaratskhelia das Kreuzband gerissen und dürfte damit ebenfalls keine Option mehr bis zur Sommerpause sein.