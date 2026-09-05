Nächster Meilenstein für Erling Haaland: Superstar schießt Manchester City zum dritten Sieg im dritten Spiel

Gleichzeitig war Haalands Treffer der einzige bei Manchester Citys Heimspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Coventry City. Damit feierten die Cityzens im dritten Ligaspiel der Saison den dritten Sieg und grüßten zunächst von der Tabellenspitze.

Haaland traf in der 26. Minute nach Vorarbeit von Antoine Semenyo. Es war sein drittes Saisontor.

Bei City kamen zwei teure Neuzugänge zu ihrem Debüt: Iliman Ndiaye (70 Millionen Euro vom FC Everton) und Vizeweltmeister Enzo Fernandez, der für 145 Millionen Euro auf der Zielgeraden der Transferperiode vom FC Chelsea geholt wurde.

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Coventry weiter torlos: Lampard hadert mit Pleite

Fernandez fügte sich problemlos ins Mittelfeld von Guardiola-Nachfolger Enzo Maresca ein und hatte seine Füße beim Siegtreffer im Spiel, bevor Semenyo Haalands Kopf per Flanke auf den zweiten Pfosten fand.

Trotz deutlicher Feldüberlegenheit und mehr Torabschlüssen war der City-Sieg aber keineswegs souverän. Coventry ließ mehrere gute Chancen liegen und hätte durchaus seinen ersten Saisontreffer verdient gehabt.

"Ich denke nicht, dass wir es verdient haben, das Spiel zu verlieren. Sie hatten viel Ballbesitz, was wir auch erwartet hatten, aber wir waren sehr gut organisiert", sagte Gästetrainer Frank Lampard. "Sie hatten nicht viele große Chancen, und wir hatten selbst drei große. Es tut mir leid für die Jungs, dass wir keinen Punkt mitnehmen konnten."