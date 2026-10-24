Der FC Bayern München muss beim Gastspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag nicht nur auf Trainer Vincent Kompany verzichten. Gleich mehrere Spieler fallen aus. Am Samstag verkündete Co-Trainer Aaron Danks sogar einen weiteren Ausfall.

Während Kompany nach seinem Kollaps am Donnerstag noch einige Tage im Krankenhaus verweilen und dem deutschen Rekordmeister wochenlang fehlen wird, stehen im Breisgau auch Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Min-Jae Kim nicht im Aufgebot. Vertreter Aaron Danks steht lediglich ein "Rumpfkader" zur Verfügung, der freilich dennoch über jede Menge Qualität verfügt.

Den Ausfall von Letzterem bestätigte Danks in Kompanys Abwesenheit auf der Pressekonferenz am Samstag. Kim habe sich beim Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal am Mittwoch eine "Muskelzerrung" zugezogen, weshalb er bereits zur Pause ausgewechselt werden musste. Das Innenverteidiger-Duo werden somit aller Voraussicht nach Dayot Upamecano und Jonathan Tah bilden.

Kimmich fehlt hingegen weiterhin wegen des Todes seines Vaters. "Er ist noch bei seiner Familie und durchläuft eine schwere Zeit im Moment. Er bekommt alle Zeit, die er braucht", sagte Danks. Im Zentrum könnten wie schon gegen die Gunners Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof agieren.

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Diaz, der gegen Arsenal ein- und wieder ausgewechselt wurde, laboriert an einem Muskelbündelriss. Die Ausfallzeit dürfte vier bis sechs Wochen betragen. Jamal Musiala befindet sich nach seinem Muskelfaserriss noch im Aufbautraining. Ein Comeback bis Ende Oktober ist aber weiter möglich.

Gegen wen spielt der FC Bayern nach Freiburg?

In der Offensive liegen die Hoffnungen damit auf Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Lennart Karl. Auch Linksverteidiger Nathaniel Brown könnte wie schon zu Saisonstart aushelfen.

Nach dem Freiburg-Spiel geht es für die Bayern unter der Woche im DFB-Pokal weiter, wenn der 1. FC Magdeburg den Titelverteidiger am Mittwoch empfängt. Am darauffolgenden Samstag kommt es zum Kracher-Duell mit dem BVB.