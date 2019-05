Nadiem Amiri vor Wechsel von der TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg?

Nadiem Amiri könnte Hoffenheim nach der verpassten Europapokal-Qualifikation verlassen und zum Konkurrenten VfL Wolfsburg wechseln.

Mittelfeldspieler Nadiem Amiri könnte es im Sommer von der TSG Hoffenheim zum -Konkurrenten ziehen. Laut Informationen der Bild führte der 22-Jährige bereits Gespräche mit den Wölfen.

Aufgrund der 2:4-Niederlage in Mainz verpassten die Kraichgauer am letzten Spieltag die Qualifikation für den Europapokal, während sich die Wölfe dank 8:1 Sieg über den FC Augsburg ebendieses internationale Ticket sicherten.

TSG Hoffenheim: Nadiem Amiris Vertrag hat wohl Ausstiegsklausel von 14 Millionen Euro

Hoffenheim verliert im Sommer schon Trainer Julian Nagelsmann an und Kerem Demirbay an Leverkusen.

Amiri, der seit der U17 in Hoffenheim spielt, absolvierte in dieser Saison aufgrund von Verletzungen nur 13 Bundesliga-Spiele. Sein Vertrag läuft bis 2020 und hat offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 14 Millionen Euro.