Nachfolger von Rodri: Manchester City sorgt für nächsten Rekordtransfer

Am Mittwoch gaben die Skyblues die Verpflichtung des 18-Jährigen vom OSC Lille bekannt, Medienberichten zufolge kostet der Mittelfeldspieler rund 100 Millionen Euro Ablöse. Damit ist der Marokkaner der teuerste Export in der Geschichte der Ligue 1. Das war bis dato Neymar durch seinen 90 Millionen Euro schweren Abgang zu Al Hilal anno 2023.

In Manchester erhält Bouaddi, der bei der WM stark aufgespielt hatte, einen Vertrag bis 2031.

City bezeichnete den Jungstar als einen "der aufregendsten jungen Spieler des Weltfußballs". Bouaddi schwärmte von den Skyblues als "bestem Verein der Welt" und der Premier League. "Ich verfolge City schon seit vielen Jahren und liebe ihren Spielstil", sagte er, jeder Spieler träume darüber hinaus von der englischen Eliteliga: "Ich bin erst 18. Ich bin zufrieden mit meinen bisherigen Fortschritten, weiß aber auch, dass ich mich noch enorm steigern kann. Und das hier ist zweifellos der beste Ort dafür."

Folgt bei Manchester City nach Bouaddi und Anderson noch ein Rekordtransfer?

In Lille hatte Bouaddi drei Tage nach seinem 16. Geburtstag sein Profidebüt gegeben. In den folgenden Spielzeiten etablierte er sich als Stammspieler. Mit Marokko erreichte Bouaddi, der in Frankreich geboren ist, bei der WM im Sommer das Viertelfinale. Er stand in fünf von sechs Spielen in der Startelf.

Für Manchester, das sich nach den Abgängen des Strategen Rodri sowie des Startrainers Pep Guardiola unter Nachfolger Enzo Maresca im Neuaufbau befindet, ist es der zweite hochkarätige Transfer des Sommers. Zuvor hatten die Skyblues schon den englischen Nationalspieler Elliot Anderson für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest verpflichtet.

City soll außerdem Interesse an Chelseas Mittelfeldspieler Enzo Fernández haben. Die Blues hatten jedoch zuletzt eine Frist für Angebote für den mit 140 Millionen Euro bewerteten Argentinier gesetzt, die verstrich, ohne dass es zu einem Transfer kam.

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