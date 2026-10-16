Unterschrift bei Nike: Michael Olise soll angeblich legendäres Schuhmodell zurückbringen

Michael Olise vom FC Bayern München hat angeblich einen großen Schuh-Deal mit Nike abgeschlossen, der ihm Millionen einbringen wird. Das berichtet das Portal Footy Headlines. Demnach wird der Bayern-Star beim amerikanischen Sportartikelhersteller der Nachfolger von Kylian Mbappe von Real Madrid, der überraschend zum Schweizer Schuhhersteller On wechselte.

Olise hatte bislang keinen Ausrüsterdeal, weil er alle Anfragen der großen Hersteller abblockte. Stattdessen bestand er auf seiner Entscheidungsfreiheit, die Schuhe zu tragen, die er gerne tragen wollte. Dabei fiel seine Wahl oft auf den Nike Hypervenom Phantom III, der seit 2019 nicht mehr hergestellt wird.

Dem Bericht zufolge besorgte sich Olise bislang die Exemplare, die er später auf dem Platz trug, über das Internet und ließ sie sich aus aller Welt zuschicken. Oft gestalteten Künstler danach das Design für ihn, bevor er in den Trainingseinheiten und Spielen damit auflief.

Was plant Nike mit Michael Olise?

Mit Olise plane Nike nun eine grundlegende Änderung: 2027 soll die legendäre Hypervenom-Serie mit Olise wieder auf den Markt kommen, stattdessen wird die Phantom-Serie eingestellt. Der Nike Hypervenom wurde erstmals 2013 präsentiert und war damals der Schuh des Nike-Superstars Neymar.