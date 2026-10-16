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imago-sport-1084375569.jpgEibner
Daniel Buse

Unterschrift bei Nike: Michael Olise soll angeblich legendäres Schuhmodell zurückbringen

Bundesliga
Bayern München
M. Olise

Der FCB-Superstar legt sich nun auf einen Anbieter fest - und das bringt ihm angeblich einen lukrativen Deal ein.

Michael Olise vom FC Bayern München hat angeblich einen großen Schuh-Deal mit Nike abgeschlossen, der ihm Millionen einbringen wird. Das berichtet das Portal Footy Headlines. Demnach wird der Bayern-Star beim amerikanischen Sportartikelhersteller der Nachfolger von Kylian Mbappe von Real Madrid, der überraschend zum Schweizer Schuhhersteller On wechselte.

Olise hatte bislang keinen Ausrüsterdeal, weil er alle Anfragen der großen Hersteller abblockte. Stattdessen bestand er auf seiner Entscheidungsfreiheit, die Schuhe zu tragen, die er gerne tragen wollte. Dabei fiel seine Wahl oft auf den Nike Hypervenom Phantom III, der seit 2019 nicht mehr hergestellt wird.

Dem Bericht zufolge besorgte sich Olise bislang die Exemplare, die er später auf dem Platz trug, über das Internet und ließ sie sich aus aller Welt zuschicken. Oft gestalteten Künstler danach das Design für ihn, bevor er in den Trainingseinheiten und Spielen damit auflief.

Was plant Nike mit Michael Olise?

Mit Olise plane Nike nun eine grundlegende Änderung: 2027 soll die legendäre Hypervenom-Serie mit Olise wieder auf den Markt kommen, stattdessen wird die Phantom-Serie eingestellt. Der Nike Hypervenom wurde erstmals 2013 präsentiert und war damals der Schuh des Nike-Superstars Neymar.

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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