Nachfolger von Jürgen Klopp hat wohl klare Meinung! Zukunft von RB Leipzigs Trainer Martin Demichelis geklärt?

Wie die Sport Bild berichtet, hätte sich Roger Schmidt, der Nachfolger von Jürgen Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull, dafür ausgesprochen, mit den Argentinier nicht zu entlassen und stattdessen mit ihm weiterzuarbeiten.

Schmidt hätte darüber hinaus die Vereinsverantwortlichen dazu ermutigt, sich öffentlich hinter Demichelis zu stellen. Dies folgte schließlich auch nach der 1:4-Klatsche gegen Como Calcio in der Champions League.

"Wir haben natürlich wahrgenommen, was in den vergangenen Tagen rund um unseren Klub in den Medien und sozialen Netzwerken diskutiert wird. Wir sind sehr ambitioniert und kritisch mit uns selbst. Gleichzeitig bleiben wir ruhig, fokussiert und stehen als Klub zusammen. Das gilt für alle Mitarbeiter, die Mannschaft und das gesamte Trainerteam. Jeder hat unsere Unterstützung und unser Vertrauen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer damals.

Dem Argentinier müsse man zugestehen, dass der Klub im Sommer viele Veränderungen vorgenommen habe. "Es wurden neue Spieler integriert und gleichzeitig hatte man immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt kommen wichtige Spieler zurück. Eine neu zusammengestellte Mannschaft braucht Zeit, um sich zu finden und Abläufe zu entwickeln. Das ist die Realität", so Schäfer.

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Wie verlief der Saisonstart unter Martin Demichelis?

Demichelis hatte das Amt als Cheftrainer des Sachsen erst im zurückliegenden Sommer als Nachfolger des entlassenen Ole Werner übernommen. Zuvor war der langjährige Verteidiger des FC Bayern München beim spanischen Absteiger RCD Mallorca tätig.

Nach einem gelungen Einstand, einem 6:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier sowie einem 3:0-Erfolg zum Bundesliga-Start gegen Borussia Mönchengladbach, bleiben die Ergebnisse in den vergangenen Wochen aus.

Seitdem gab es nur noch einen Sieg aus vier Spielen, in der Tabelle stehen die Sachsen deshalb mit nur sechs Zählern auf dem neunten Tabellenplatz. In den vergangenen Wochen hatte es deshalb immer wieder Gerüchte gegeben, dass sich Leipzig vorzeitig von seinem Cheftrainer trennen könnte.