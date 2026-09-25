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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
Oliver Maywurm

Nachfolger von Antonio Rüdiger? Real Madrid denkt wohl über spektakulären Bundesliga-Transfer nach

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F. Jeltsch
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VfB Stuttgart

Beim VfB hat sich Finn Jeltsch zur festen Größe entwickelt und könnte bald deutscher Nationalspieler sein. Baggert nun ein Weltklub an dem Youngster?

Real Madrid sondiert derzeit wohl den Innenverteidiger-Markt und soll dabei unter anderem Finn Jeltsch ganz genau beobachten. Wie die spanische Zeitung as berichtet, ist der Abwehrmann vom VfB Stuttgart einer der Kandidaten, die bei den Verantwortlichen Reals auf dem Zettel stehen.

Zwar sei die Suche nach einem neuen Innenverteidiger nicht gerade dringlich, schließlich stehen Trainer Jose Mourinho mit Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Eder Militao und Raul Asencio aktuell schon fünf namhafte zentrale Abwehrspieler zur Verfügung.

Allerdings gibt die as zu bedenken, dass Militao immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, wegen einer Muskelverletzung absolvierte der Brasilianer in der bisherigen Saison noch kein Spiel und fehlt wohl noch bis Anfang November. Zudem ist ungewiss, wie lange Rüdiger noch das Real-Trikot trägt.

Wann läuft der Vertrag von Antonio Rüdiger bei Real Madrid aus?

Der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers, der Anfang September das Ende seiner Laufbahn im DFB-Team verkündete, läuft 2027 aus. Ob Rüdiger auch über den kommenden Sommer hinaus noch in Madrid bleibt, ist offen. Im Falle eines Abgangs wäre die Verpflichtung eines Ersatzmannes mit rosiger Zukunftsperspektive sinnvoll. Könnte Real dann konkret um Jeltsch buhlen?

VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Der 20-Jährige würde sicherlich eine Stange Geld kosten, sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2030. Anfang 2025 war Jeltsch für 9,5 Millionen Euro Ablöse vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum VfB gewechselt und hat sich bei den Schwaben einen Stammplatz erobert. In der laufenden Saison stand er in allen sechs bisherigen Pflichtspielen in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß und überzeugte zumeist.

Zur Belohnung erhielt Jeltsch die erste Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft, der neue Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte den U17-Welt- und Europameister von 2023 für seinen zweiten Kader, der die Nations-League-Partien gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) absolviert. Jeltsch winkt dabei sein Länderspieldebüt, das seinen Marktwert weiter steigern würde.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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