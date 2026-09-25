Real Madrid sondiert derzeit wohl den Innenverteidiger-Markt und soll dabei unter anderem Finn Jeltsch ganz genau beobachten. Wie die spanische Zeitung as berichtet, ist der Abwehrmann vom VfB Stuttgart einer der Kandidaten, die bei den Verantwortlichen Reals auf dem Zettel stehen.

Zwar sei die Suche nach einem neuen Innenverteidiger nicht gerade dringlich, schließlich stehen Trainer Jose Mourinho mit Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Eder Militao und Raul Asencio aktuell schon fünf namhafte zentrale Abwehrspieler zur Verfügung.

Allerdings gibt die as zu bedenken, dass Militao immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, wegen einer Muskelverletzung absolvierte der Brasilianer in der bisherigen Saison noch kein Spiel und fehlt wohl noch bis Anfang November. Zudem ist ungewiss, wie lange Rüdiger noch das Real-Trikot trägt.

Wann läuft der Vertrag von Antonio Rüdiger bei Real Madrid aus?

Der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers, der Anfang September das Ende seiner Laufbahn im DFB-Team verkündete, läuft 2027 aus. Ob Rüdiger auch über den kommenden Sommer hinaus noch in Madrid bleibt, ist offen. Im Falle eines Abgangs wäre die Verpflichtung eines Ersatzmannes mit rosiger Zukunftsperspektive sinnvoll. Könnte Real dann konkret um Jeltsch buhlen?

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Der 20-Jährige würde sicherlich eine Stange Geld kosten, sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2030. Anfang 2025 war Jeltsch für 9,5 Millionen Euro Ablöse vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum VfB gewechselt und hat sich bei den Schwaben einen Stammplatz erobert. In der laufenden Saison stand er in allen sechs bisherigen Pflichtspielen in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß und überzeugte zumeist.

Zur Belohnung erhielt Jeltsch die erste Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft, der neue Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte den U17-Welt- und Europameister von 2023 für seinen zweiten Kader, der die Nations-League-Partien gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) absolviert. Jeltsch winkt dabei sein Länderspieldebüt, das seinen Marktwert weiter steigern würde.