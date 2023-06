Nachfolger von Karim Benzema: Real Madrid hat einen neuen Kapitän

Abwehr-Allrounder Nacho wird bei den Königlichen bleiben und die Kapitänsbinde übernehmen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten entschieden, den auslaufenden Vertrag mit Routinier Nacho Fernández (33) zu verlängern. Unter anderem melden dies Marca und Relevo. Damit ist auch klar, dass der Abwehrspieler Nachfolger von Karim Benzema als Kapitän des spanischen Rekordmeisters wird.

WAS IST DER HINTERGRUND? Benzema verlässt Real in Richtung Saudi-Arabien und damit wird die Kapitänsbinde frei. Traditionell wird sie in Madrid vom dienstältesten Spieler des Profikaders getragen. Dies ist Nacho, der 2011 in der ersten Mannschaft der Blancos debütierte und seit 2012 fester Teil des Kaders ist.

Um den vielseitigen Defensivspieler gab es zuletzt auch Wechselgerüchte. So soll zum Beispiel Champions-League-Finalist Inter Mailand Interesse an einer Verpflichtung bekundet haben. Eine Sitzung mit Generaldirektor José Ángel Sánchez am Montagabend habe aber das Ergebnis gebracht, das Nacho bis 2024 verlängert, inklusive der Option auf eine weitere Spielzeit.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER: Während Nacho auf dem Papier der neue Kapitän Real sein wird, dürfte die Binde aber meist von Luka Modric getragen werden. Der Kroate kommt deutlich häufiger zum Einsatz als Nacho, der in der Regel nur Ergänzungsspieler ist.