Nachfolger für Victor Osimhen? Galatasaray hat offenbar Bundesliga-Star als Wunschtürmer auserkoren

Wie Sky berichtet, habe Galatasaray Istanbul den Bosnier zum absoluten Wunschspieler für die Sütrmerposition auserkoren und bereits ein offizielles Angebot an den VfB übermittelt. Allerdings soll dies lediglich 15 Millionen Euro betragen. Das dürfte für die Schwaben um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth viel zu wenig sein.

Die Stuttgarter legten erst vor zwei Jahren 23 Millionen Euro für Demirovic hin, um den 28-Jährigen vom FC Augsburg loszueisen. Sein Marktwert dürfte seitdem kaum gesunken sein.

Seine Debüt-Saison beendete er mit 16 Toren in 43 Pflichtspielen - und das trotz der großen Konkurrenz mit Nick Woltemade und Deniz Undav im Sturm. In der vergangenen Saison ließ er 15 Tore und fünf Vorlagen in nur 37 Spielen folgen. Eine langwierige Fußverletzung setzte ihn ab Mitte Oktober bis zum Jahresende außer Gefecht.

Demirovic begrüßt Pejcinovic-Transfer und will beim VfB Stuttgart bleiben

Weil sich der VfB in der Sturmspitze nun prominent und kostspielig mit Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg verstärkt hat, mehrten sich zuletzt rund um Demirovic die Abschiedsgerüchte. Unter anderem wurde er mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt oder Leeds United in Verbindung gebracht.

Auch Fenerbahce Istanbul wurde Interesse an Demirovic nachgesagt, weshalb der Klub ein klares Dementi veröffentlichte. Trainer Sebastian Hoeneß reagierte damals Ende Juli ebenfalls höchst pikiert. "Ich war irritiert und ehrlich gesagt verärgert über einiges, was da geschrieben wurde", sagte der 44-Jährige gegenüber der Bild. "Mein Ziel ist, immer die besten Spieler beim VfB zu haben und Medo ist einer unserer besten Spieler."

Ähnliche Töne schlug auch Demirovic bereits vor dem fixierten Transfer von Pejcinovic an und erklärte, sich der neuen Konkurrenzsituation stellen und in Stuttgart bleiben zu wollen. "Er kann gerne kommen, er ist herzlich willkommen", sagte Demirovic mit Blick auf seinen neuen Konkurrenten und fügte zu seinen eigenen Zukunftsplänen hinzu: "Ich möchte der Mannschaft helfen, möchte Tore schießen, so viele wie möglich, und weiter vorangehen und eine erfolgreiche Saison spielen."

Besondere Vorfreude verspürte er auf die kommende Champions-League-Saison mit dem VfB, wo er sich ein Los besonders wünscht. "Ich hoffe, dass wir mal eine englische Mannschaft bekommen. Das wäre cool. Ich würde gerne gegen Arsenal spielen. Im Emirates Stadium", sagte Demirovic.

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Galatasaray Istanbul muss wohl um Victor Osimhen bangen

Nach etwaigen Abschiedsgedanken klang das nicht. Und auch der Klub plane mit Demirovic, gänzlich unverkäuflich sei er aber laut Sky nicht. Galatsaray locke den WM-Fahrer mit einem deutlich höheren Nettogehalt als beim VfB und biete Demirovic einen Vertrag über drei bis vier Jahre an.

Der türkische Top-Klub, für den auch Ex-Bayern-Star Leroy Sane und der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan die Schuhe schnüren, legte wie Erzrivale Fenerbahce einen Fehlstart in die neue Saison hin. Während Fener sein Auftaktspiel mit 1:2 verlor, reichte es für Gala gegen Aufsteiger Corum trotz 20-minütiger Überzahl am Ende nur zu einem dramatischen Last-Minute-Remis.

Superstar Victor Osimhen hatte Galatasaray zunächst in Führung gebracht, ehe der krasse Außenseiter binnen zwei Minuten doppelt zuschlug. Osimhen war es dann, der Gala immerhin in der 90. Minute einen Punkt rettete. Der Nigerianer läuft seit zwei Jahren für den türkischen Top-Klub auf und schoss Galatasaray mit 61 Toren in 75 Pflichtspielen zu zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg. Er wird verehrt wie ein Volksheld, allerdings könnte der 27-Jährige dem Klub in diesem Sommer offenbar noch den Rücken kehren.

Laut Telegraph prüfe der FC Arsenal die Option eines möglichen Osimhen-Transfers. Interesse besteht ohnehin seit jeher aus Saudi-Arabien, wo Al-Hilal mit den Hufen scharen soll. Weil Gala auch Interesse an Gabriel Martinelli und Ethan Nwaneri haben soll, wurde die Spur zu den Gunners zuletzt immer heißer.

Womöglich auch weil die Osimhen-Gerüchte nicht abreißen, rückt nun Demirovic in Galas Fokus.