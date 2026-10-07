Nachfolger für Felix Nmecha? BVB offenbar an 25-Millionen-Euro-Teenager dran

Borussia Dortmund ist angeblich an Andrija Bulatovic von RC Lens interessiert. Das berichtet Sky. Neben den Schwarz-Gelben soll aus der Bundesliga auch RB Leipzig hinter dem 19-Jährigen her sein.

Bulatovic hat bereits zwölf Einsätze für die Nationalmannschaft von Montenegro absolviert. Er verlängerte seinen Vertrag beim Ligue-1-Klub erst im Februar bis 2030, sodass die Franzosen eine ordentliche Ablösesumme für den Mittelfeldspieler aufrufen können. Der Betrag soll dem Bericht zufolge bei 25 Millionen Euro liegen.

In Dortmund könnte das Thema Bulatovic heißer werden, sollte sich ein Abgang von Felix Nmecha abzeichnen, der angeblich bei einigen Topklubs auf dem Zettel steht. Bulatovic wechselte im Februar 2025 von Buducnost Podgorica für 1,7 Millionen Euro nach Lens, das ihn aber sofort an seinen Ex-Klub zurückverlieh. Erst seit Sommer 2025 steht Bulatovic fest im Racing-Kader.