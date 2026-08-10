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Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images
Christian Guinin

Nachfolge von Vinicius Junior und Iker Casillas: Yan Diomande tritt bei Real Madrid Nachfolge in große Fußstapfen

La Liga
Y. Diomande
Real Madrid
Vinicius Junior

Bei Real Madrid tritt Neuzugang Yan Diomande künftig in große Fußstapfen.

Wie die Königlichen am Montag verkündeten, wird der von Bundesligist RB Leipzig verpflichtete Offensivspieler künftig mit der Rückennummer 25 auflaufen.

Diomande tritt damit die Nachfolge von einigen prominenten Namen an. So trugen Rodrygo, Eduardo Camavinga oder auch Vinicius Junior einst die 25 bei Real, ehe sie sich im Laufe ihrer Zeit in Madrid für andere Nummern entschieden. Rodrygo trägt mittlerweile die 11, Camavinga die 6 und Vini Jr. läuft mit der ikonischen 7 auf, der ehemaligen Nummer von Cristiano Ronaldo bei den Blancos.

In Spanien gibt es die verpflichtende Regel, dass die Zahlen 1 bis 25 von Profispielern besetzt werden müssen, die 1 und die 13 sind dabei für die Torhüter vorgesehen. Sollte es einen dritten Profi-Torhüter geben, trägt er normalerweise die 25. Mit Thibaut Courtois und Andriy Lunin befinden sich derzeit jedoch nur zwei Keeper im Kader der Madrilenen.

So kommt es nicht von ungefähr, dass auch einige königliche Schlussmänner die 25 bei Real trugen - etwa Courtois in seiner ersten Saison bei Real, Klublegende Iker Casillas oder auch der Deutsche Bodo Ilgner.

Yan DiomandeGetty Images

Yan Diomande unterzeichnet langfristigen Vertrag bei Real Madrid

Die Madrilenen hatten am vergangenen Donnerstag den Transfer von Diomande nach längerem hin und her final eingetütet. Der Ivorer unterzeichnete einen bis 2033 gültigen Vertrag in der spanischen Hauptstadt, im Gegenzug fließt eine Ablöse in Höhe von 125 Millionen Euro nach Leipzig. Inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe wohl noch auf bis zu 140 Millionen Euro anwachsen.

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Schon mit der Sockelablöse ist Diomande nun gemeinsam mit Florian Wirtz (2025 für 125 Millionen Euro von Leverkusen zu Liverpool) der drittteuerste Abgang der Bundesligageschichte. Nur Jude Bellingham (2023 für 127 Millionen Euro vom BVB zu Real Madrid) und Ousmane Dembele (2017 für 148 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona) waren teurer.

Bei seiner Vorstellung betonte der 19-Jährige, dass für ihn mit dem Wechsel nach Madrid "ein Kindheitstraum" in Erfüllung gegangen sei: "Umso dankbarer bin ich den Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass sie mir diesen Wechsel trotz meines laufenden Vertrags ermöglichen."

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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