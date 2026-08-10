Nachfolge von Vinicius Junior und Iker Casillas: Yan Diomande tritt bei Real Madrid Nachfolge in große Fußstapfen

Wie die Königlichen am Montag verkündeten, wird der von Bundesligist RB Leipzig verpflichtete Offensivspieler künftig mit der Rückennummer 25 auflaufen.

Diomande tritt damit die Nachfolge von einigen prominenten Namen an. So trugen Rodrygo, Eduardo Camavinga oder auch Vinicius Junior einst die 25 bei Real, ehe sie sich im Laufe ihrer Zeit in Madrid für andere Nummern entschieden. Rodrygo trägt mittlerweile die 11, Camavinga die 6 und Vini Jr. läuft mit der ikonischen 7 auf, der ehemaligen Nummer von Cristiano Ronaldo bei den Blancos.

In Spanien gibt es die verpflichtende Regel, dass die Zahlen 1 bis 25 von Profispielern besetzt werden müssen, die 1 und die 13 sind dabei für die Torhüter vorgesehen. Sollte es einen dritten Profi-Torhüter geben, trägt er normalerweise die 25. Mit Thibaut Courtois und Andriy Lunin befinden sich derzeit jedoch nur zwei Keeper im Kader der Madrilenen.

So kommt es nicht von ungefähr, dass auch einige königliche Schlussmänner die 25 bei Real trugen - etwa Courtois in seiner ersten Saison bei Real, Klublegende Iker Casillas oder auch der Deutsche Bodo Ilgner.

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Yan Diomande unterzeichnet langfristigen Vertrag bei Real Madrid

Die Madrilenen hatten am vergangenen Donnerstag den Transfer von Diomande nach längerem hin und her final eingetütet. Der Ivorer unterzeichnete einen bis 2033 gültigen Vertrag in der spanischen Hauptstadt, im Gegenzug fließt eine Ablöse in Höhe von 125 Millionen Euro nach Leipzig. Inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe wohl noch auf bis zu 140 Millionen Euro anwachsen.

Schon mit der Sockelablöse ist Diomande nun gemeinsam mit Florian Wirtz (2025 für 125 Millionen Euro von Leverkusen zu Liverpool) der drittteuerste Abgang der Bundesligageschichte. Nur Jude Bellingham (2023 für 127 Millionen Euro vom BVB zu Real Madrid) und Ousmane Dembele (2017 für 148 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona) waren teurer.

Bei seiner Vorstellung betonte der 19-Jährige, dass für ihn mit dem Wechsel nach Madrid "ein Kindheitstraum" in Erfüllung gegangen sei: "Umso dankbarer bin ich den Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass sie mir diesen Wechsel trotz meines laufenden Vertrags ermöglichen."