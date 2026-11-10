Nachfolge von Nils Schmadtke beim FC Bayern: Vertrauter von Christoph Freund angeblich kein Thema mehr

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Beim FC Bayern München verfolgt man offenbar den Plan, den Posten von Ex-Scouting-Leiter Nils Schmadtke intern nachzubesetzen.

Wie aus einem Bericht des kicker hervorgeht, möchte sich der deutsche Rekordmeister im Scoutingbereich komplett neu aufstellen. Ehe ein Zukunfts-Konzept allerdings final ausgearbeitet ist, soll Christoph Kresse, der seit Frühjahr als Chefscout fungiert, zumindest vorübergehend Schmadtkes Nachfolge antreten.

Anfang November hatten die Bayern offiziell verkündet, sich mit ihrem Head of Scouting "nach vertrauensvollen Gesprächen einvernehmlich" getrennt zu haben. Schmadtkes Arbeitsvertrag läuft nun noch bis zum 31. Januar 2027, danach scheidet er aus dem Verein aus. Ursprünglich wäre er noch bis Sommer 2027 an die Münchner gebunden gewesen.

Die Trennung von Schmadtke kam dabei keineswegs überraschend. Dieser hatte wegen seines Führungsstils intern in der Kritik gestanden. Der Sohn des früheren Bundesliga-Torhüters und -Managers Jörg Schmadtke galt in München als enger Vertrauter von Sportvorstand Max Eberl. Gemeinsam waren die beiden schon bei Borussia Mönchengladbach tätig gewesen.

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Als Abteilungsleiter im Scouting-Bereich hatte Schmadtke das Profi- sowie das Nachwuchsscouting unter sich. Laut kicker könnte es an der Säbener Straße künftig wieder ein einheitliches Scouting am Campus geben, was die Rolle eines klassischen Abteilungsleiters überflüssig machen würde.

Seit der Trennung von Schmadtke wurde immer wieder der Name Christopher Vivell im Umfeld des FCB gehandelt, dem Bericht zufolge ist der aktuelle Chefscout von Manchester United und enge Vertraute von Bayerns Sportdirektor Christoph Freund - beide hatten bei RB Salzburg zusammen gearbeitet - allerdings kein Thema mehr in München.

Grund dafür ist scheinbar, dass mit Freund, Jochen Sauer, Richard Kitzbichler und Bernhard Seonbuchner schon einige ehemalige RB-Funktionäre für den Rekordmeister arbeiten. In der Vereinsführung scheint man der Meinung zu sein, dass es nicht zwingend einen weiteren Mitarbeiter mit Red-Bull-Vergangenheit in einer führenden Klub-Position braucht.