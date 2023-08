Nachfolge für Bierhoff: DFB will offenbar Nadine Keßler als neue Geschäftsführerin

Die ehemalige Weltfußballerin soll künftig die Geschicke des DFB leiten.

WAS IST PASSIERT? Die frühere Nationalspielerin Nadine Keßler soll beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) offenbar die Nachfolge des zurückgetretenen Oliver Bierhoff antreten.

Die Münchner Abendzeitung (AZ) berichtete am Donnerstag, dass Keßler Geschäftsführerin im Bereich Akademie und Nationalmannschaft werden soll. Der DFB wollte den Bericht auf SID-Anfrage nicht kommentieren.

Laut AZ sind die Gespräche zwischen Keßler und Verbandsführung bereits weit fortgeschritten. Demnach würden derzeit die Verträge ausgearbeitet, die 35-Jährige ist aktuell noch für die Europäische Fußball-Union (UEFA) tätig. Aufgrund anhaltender Knieprobleme hatte Keßler, Weltfußballerin von 2014, ihre aktive Karriere im Jahr 2016 beendet.

DIE BILDER ZUR NEWS:

getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Bierhoff war nach dem Fiasko bei der WM in Katar von seinem Posten zurückgetreten, dort war die Nationalmannschaft beim zweiten Mal nacheinander bereits in der WM-Vorrunde gescheitert.